Se fue Jorge Salas Arenas pero dejó un fierro caliente en el JNE

By

121 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

35 partiduchos inscritos en el JNE listos para intervenir en las próximas elecciones generales 2026 y hay 10 más que esperan conformidad.

Una vez más caviares y rojetes nos quieren meter el dedo con trampas electorales

Siempre se dice que los peruanos escogemos mal, que votamos por el cáncer el sida y el problema es que se ha preparado todo para eso sea así. ¿Porqué no buscamos la reforma de la Ley Electoral? Primera vuelta “corren” todos. Segunda vuelta solo pasan los cuatro con más votación. De estos escogemos presidente y solo ellos tienen derecho a poner congresistas.

¿Beneficios? menos fragmentación y menos presencia de negociantes de curules; menor probabilidad de escoger limitadamente entre dos males. ¿ nuestros corruptos políticos, se atreverán a hacer las cosas bien por el Perú?

A esto se debe sumarse un «rendimiento de cuentas», los congresistas, anualmente deben rendir cuenta en su región, de no hacerlo o ser ineficiente, la región pueda revocarlos es su derecho. La «renovacion por tercios» se pidió hace años y sabedores que muchos no durarian eliminaron la propuesta de ley, este es el resultado de no poder tener control politico sobre sus actividades por eso se sienten onnipresentes.

Veamos:

1.¿Porqué no hacer «una renovación por tercios cada 2 años, le daría el poder al pueblo para castigar a sus congresistas que no trabajen»?

Sobretodo, controlar la productividad, cuántos proyectos de ley formulan, presentan, se aprueban y se rechazan. Y cuánto gastan en asesores; transparentando sus contrataciones y sus días trabajados. A estos impresentables les gusta cobrar nomás y negociar la eleccion de quien los controla.

2.»Se les debe colocar la vaya muy alta para que no entre cualquiera que requiera más de 2 asesores, los actuales tienen una docena de asesores que atracan que les mochen el sueldo», y después salen con sus denuncias».

3.Lo que debe haber es sancion a los partidos políticos que presentan delincuentes, con juicios, deudas, esos partidos deben perder su inscripción y el presidente del partido debe ser inhabilitado por 10 años a cualquier cargo publico.

4.La educación es un pilar para enfrentar esto ¿Cómo podemos lograrlo cuando la educación formativa es deficiente? Por lo tanto, no hay ciudadanos sino pueblo que no tiene cultura cívica, ausente noción de Patria y Nación, los partidos políticos en su mayoria son vientres de alquiler, reciben dinero del Erario para beneficio de lumpen. ¡O son financiados por la minería ilegal o narcotráfico!

5.Por la fuerza o la razón, debemos atacar el problema de raíz, por cuanto el problema es la fragmentación, que hace que haya partidos enfocados en nichos de electores (como conservas de Qali Warma, mercas, fanáticos, etc) estén sobre representados en el Congreso.

6.Para que ocurra todo ello, el primer cambio en la Reforma Electoral debe ser la forma de elección del Presidente del JNE: hoy ya se dió con la elección de Rolando Burneo Bermejo, nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones y reemplaza a Jorge Salas Arenas, que irresponsablemente nos dejó 35 partiduchos políticos inscritos en el JNE y pueden participar en las próximas elecciones generales 2026.

7.El juez supremo Rolando Burneo, fue electo como nuevo presidente del JNE para los próximos cuatro años, periodo en el que liderará las elecciones generales de 2026. Este es un gran paso de sacudirse de personajes mafiosos, ya que la Corte Suprema se había convertido en una cloaca y de esta NADA BUENO SE PUEDE ESPERAR !!!

9.La verdad es que el 100% del Congreso está poblado de limitados mentales y mal intencionados (excepciones honrosas por supuesto) va a seguir hundiendo el país. Y la gente que elige mal, un alto % lo hace por ignorancia y el resto por interés personal. Educación, fomentar valores, eso falta. Estamos muy rezagados.

Alternativa: eliminar la segunda vuelta.

Es un tema conocido que existen reglas electorales que generan tendencias hacia la fragmentación o hacia la concentración de la oferta política. La segunda vuelta genera fragmentación en el largo plazo. Por el lado de los partidos…

¿Y usted que opina?