Supuestamente, pretenden colocar asfalto sin cambiar redes de agua y alcantarillado obsoletas

Up Next

Extraoficialmente, se conoció que supuestamente se estaría buscando solicitar un adicional de obra por parte de la empresa que ejecuta; que por cierto, lleva varios días sin que se avance con los trabajos. Hasta el momento no se ha informado del avance físico ni financiero de la obra.

Si bien la ley de contrataciones contempla la presencia de un monitor en las obras civiles cuando no se ha contratado la supervisión, este no puede pasar más de un mes en campo y debería anotar en el cuaderno de obra los hallazgos y deficiencias presentadas durante el proceso constructivo. De ser el caso de haber estado encargado un monitor, la municipalidad de Marcavelica debe informar quién es la persona que ha estado encargada de monitorear el desarrollo de la misma y qué ha observado respecto a la obra y si ha advertido el estado real de las conexiones de agua y alcantarillado.

Sin embargo, si bien ya se daba inicio a una obra, con una empresa ganadora para su ejecución; la autoridad olvidó informar a los vecinos que aún no se había contratado la supervisión de dicha obra, ni el monto asignado para tql fin.

By