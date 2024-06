¡Celebra el Día de las Donuts con Promociones y Sorpresas!

¡Celebra el Día de las Donuts con Ofertas y Sorpresas!

¿Prefieres las glaseadas o bañadas en chocolate? ¿Con o sin relleno? Descubre por qué hay un día dedicado a este delicioso pastelito y conoce las promociones y descuentos especiales para la ocasión.

Las donuts (o donas), ya sean solas, con jugo, bebida o café, se han convertido en un pastelito muy popular, perfecto para cualquier momento del día.

Este viernes 7 de junio se celebra el Día de las Donuts, una fecha en la que estas rosquillas son las protagonistas. Para festejarlo, varias tiendas han anunciado promociones y sorpresas para sus clientes.

¿Cuál es el origen del Día de las Donuts?

El Día de las Donuts se originó en Estados Unidos en 1938, en Chicago, cuando el Ejército de Salvación lanzó una campaña para recaudar fondos y ayudar a los necesitados durante la Gran Depresión. Esta campaña también tenía como objetivo honrar a las «Lassies», mujeres que durante la Primera Guerra Mundial servían donas a los soldados.

Desde entonces, esta celebración se conmemora, inicialmente en Estados Unidos, y luego se ha extendido a nivel mundial, fijándose como fecha el primer viernes de junio.

¿Qué promociones hay por el Día de las Donuts?

Para celebrar este día, varias tiendas y cadenas han anunciado promociones y descuentos, que puedes revisar a continuación.

Tienda Promoción Dunkin’ Promoción 2×1 en todas las donuts unitarias. Las primeras 20 personas en cada local recibirán una caja de 6 donuts clásicas de regalo con cualquier compra. Krispy Kreme Dona gratis en la tienda Teatro Kennedy durante todo el día, y en el resto de sucursales hasta agotar stock. No es necesario realizar una compra. Donerds Donuts Celebración «a lo grande» con «muchas sorpresas» anunciadas a través de su cuenta en Instagram. No se han detallado los descuentos.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Cuándo se celebra el Día de las Donuts?

Se celebra el primer viernes de junio cada año.

¿Por qué se originó el Día de las Donuts?

Se originó en 1938 en Chicago, Estados Unidos, como una campaña del Ejército de Salvación para recaudar fondos durante la Gran Depresión y honrar a las mujeres que servían donas a los soldados durante la Primera Guerra Mundial.

¿Qué tipo de promociones se pueden esperar en el Día de las Donuts?

Las promociones varían según la tienda, pero comúnmente incluyen ofertas como 2×1, donas gratis sin necesidad de compra y sorpresas especiales.

¿Todas las tiendas de donas participan en el Día de las Donuts?

No todas las tiendas participan, pero muchas cadenas populares como Dunkin’ y Krispy Kreme suelen ofrecer promociones.

¿Es necesario realizar una compra para obtener las promociones?

Depende de la tienda. Por ejemplo, en Krispy Kreme, no es necesario realizar una compra para recibir una dona gratis en algunas sucursales.

¿Las promociones del Día de las Donuts están disponibles todo el día?

Las promociones suelen estar disponibles durante todo el día, pero algunas están sujetas a disponibilidad de stock, por lo que es recomendable ir temprano.

https://x.com/dunkindonuts/status/1799011389337706751

Conclusiones

El Día de las Donuts es una excelente oportunidad para disfrutar de este sabroso pastelito y aprovechar las numerosas promociones que ofrecen las tiendas. Esta celebración no solo nos permite deleitarnos con diversas variedades de donas, sino que también nos recuerda un acto de solidaridad y apoyo en tiempos difíciles, como fue la campaña del Ejército de Salvación en 1938.

Así que, ya sea que prefieras tus donas glaseadas, bañadas en chocolate, rellenas o simples, no olvides unirte a la celebración y aprovechar las ofertas especiales que este día trae consigo. ¡Feliz Día de las Donuts!

