Por presuntos actos de corrupción, anulan licitaciones públicas por 113 millones de soles en Piura

La Resolución N.º 186-2025 firmada por Neyra oficializó la anulación de la Licitación 01-2025​, dando marcha atrás al proceso a pocos días de la adjudicación programada. Paralelamente, las miradas se han posado sobre los funcionarios responsables de armar este expediente técnico plagado de falencias. En particular, el Ing. Wilmer Rafael Eche Bereche, quien ocupaba el cargo de Director de Programa Sectorial IV (Dirección General de Construcción) de la Gerencia Regional de Infraestructura, es señalado por fuentes internas como quien aprobó o supervisó el expediente técnico cuestionado.

Esta desafiante posición del gobernador generó alarma, pues implicaba desoír a la autoridad supervisora y seguir adelante con una licitación viciada, poniendo en riesgo la legalidad y el correcto uso de fondos públicos. No obstante, ante la contundencia de las observaciones y posiblemente temiendo consecuencias legales el Gobierno Regional finalmente cedió a la nulidad del proceso.

En otras palabras, las cifras de algunas partidas no cuadraban entre el cómputo métrico y el costo asignado en el presupuesto, evidenciando errores o manipulaciones en la elaboración del expediente. Incluso se detectaron errores aritméticos en la llamada “fórmula polinómica”, fórmula empleada para reajustar precios en función de la inflación de insumos donde las sumas de coeficientes no daban la unidad, como exige la normativa​.

El OSCE también descubrió omisiones escandalosas en el expediente técnico publicado en el SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado). Documentos obligatorios para cualquier licitación de obras no fueron publicados, privando a los potenciales postores de información esencial. Por ejemplo, no se incluyó el Calendario de Avance de Obra Valorizado, que detalla el cronograma de ejecución con sus respectivos costos por periodo. Tampoco se difundió el Programa de Ejecución de Obra (metodología CPM), ni el Estudio de Gestión de Riesgos del proyecto, exigido por la Directiva OSCE N.º 021-2017, donde se identifican y asignan riesgos previsibles de la obra. La ausencia de estos insumos clave impedía a las empresas concursantes conocer la planificación real de los trabajos, sus etapas y cómo se manejarían eventualidades, dejando un preocupante manto de opacidad sobre el proceso.

En otras palabras, la propia entidad impuso un límite mínimo extremadamente alto para los costos indirectos o gastos generales en la propuesta económica de los contratistas. Este requisito no está contemplado por la Ley de Contrataciones y contraviene las Bases Estándar de licitación de obras, así como los artículos 73 y 74 de su Reglamento, que prohíben imponer condiciones que restrinjan la libre competencia en la presentación y evaluación de ofertas​

El medio de comunicación virtual “Noticias Piura”, puso al descubierto al acceder en exclusiva a los documentos oficiales que sustentan la anulación. El Informe de Supervisión de Oficio N.º D000114-2025-OSCE-SPRI (14 de marzo de 2025) expone punto por punto las anomalías. Entre ellas destaca una cláusula irregular en las bases: se exigía que el porcentaje de gastos generales ofertado por los postores no sea menor al 95% del estimado por la entidad en el expediente técnico​.

