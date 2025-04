Ministro de Salud, César Vásquez, se lava las manos como Pilatos:despide directora Digesa

239 Vistas

¡Algunos prefieren callar o hacerse los cojudos nos quieren poner piyama de madera!

«Mientras los muertos NO sean tus muertos, NUNCA entenderás LA GRAVEDAD de lo que está VIVIENDO LA MAYORÍA DE PERUANOS.

En vivo y directo PARA GANAR IMPACTO EN LAS PANTALLAS, ANCIOSO DE DAR SU VERSIÓN y SALVAR SU PERMANENCIA ministro de Salud, CÉSAR VÁSQUEZ, DESPIDE EN PÚBLICO A SONIA DELGADO (duró sólo 48 horas) Y NOMBRA A MÉDICO HENRY REBAZA EN DIGESA.

El titular del Ministerio de Salud tomó la decisión luego de que la funcionaria confirmó que tuvo una droguería y una empresa que se dedicaba a dar asesorías para conseguir registros de Digemid, el reemplazo ya lo tenía en cartera, se trata del M.C. Henry Rebaza, que también fue destituido por cuestionamientos cuando fue viceministro. ¡Más de lo mismo!

El MINSA confirmó que MEDIFARMA produjo un lote de suero fisiológico sin los estándares oportunos y ordenó su cierre temporal. La medida ejecutada por Digemid, se rrspakda en los artículos 48° y 49° de la ley 29459, que regula los productos sanitarios en el país.

La verdad es que, en los últimos años los gobernantes no han estado a la altura de lo que se maneja en el aparato del Estado: SER RESPONSABLES DE SUS ACTOS Y ACCIONES (ACCOUNTABILITY). Ahí tenemos el caso del LAGARTO VIZCARRA como RESPONSABLE DE LA MUERTE MÁS DE 200,000 MIL PERSONAS y «NO PASA NADA».

En nombre de todos los fallecidos por suero defectuoso censurar Minsa, en nombre de niñas violadas en la selva censurar al Minedu y en nombre de la ciudadanía vacar a presidenta DINA BOLUARTE, por complicidad, corrupcion e indiferencia.

Al caso:

¿Se han preguntado porque EL CONGRESO NO TOCA AL MINISTRO CÉSAR VÁSQUEZ? FÁCIL DETRÁS ESTÁ APP DE CESAR ACUÑA Y NO CHOCAN CON PLATA COMO CANCHA. Vásquez, en escándalo Qali Warma la paso piola a pesar que el MINSA tiene al CENAN del INS, que dentro de sus funciones principales tiene que velar por el control de los alimentos de los programas sociales… y este tipejo de APP QUE FUNGE DE MINISTRO SE LAVÓ LAS MANOS!

Primero, no olvidemos que DIGESA dió la autorización para la carne de caballo que entregaba el Midis a través de Qali Warma. Esa responsabilidad también es suya y nunca la asumió. Entregan autorizaciones a carne de caballo y a sueros mal fabricados sin importar la vida.

Segundo: Controversia a la vista, representante de la productora del suero defectuoso, Luis Kanashiro, y la recién nombrada Sonia Delgado (de APP) , son amigos y compañeros de una misma organización de químicos farmacéuticos. Incluso hicieron juntos campañas. ¿El ministro no sabía?



Aquí en nuestro país se busca de todo, menos a los responsables. Ahora dirán ¡censura! Pero ¿Con qué votos? ¿Y si renuncia? Nunca lo hará. Mientras tanto las muertes por el suero defectuoso, van camino a quedar impunes

Tercero: los mochasueldos del Congreso tienen que censurarlo no da más al igual que al ministro ayayero Quero, con esas declaraciones «que no es necesario el profesor de Inglés para ese curso», si no hacen algo con los ministros vamos en retroceso y no solo en educación, salud y economía.

Cuarto: La hace larga y da tiempo tanto SANNA y MEDIFARMA, para que armen estrategia para minimizar sus responsabilidades.

A la falta de competencia y ante escaces, el precio del suero fisiológico se a triplicado en farmacias y boticas. Con decretos de urgencia se piensa comprar 8 millones de sueros para cumplir con el déficit que la población requiere.

Quinto: los congresistas en vez de contratar seguros privados por 9,5 millones de soles y dar leyes «profamilia», deben censurar al gabinete Adrianzén. No hay uno que responda, que genere valor o mejoras al pais: Interior, Salud, Educación, Ambiente. Hay una moción de censura circulando, qué esperan??

La última ¿Porqué no investigan como se dio la licitación de las 42 Escuelas Bicentenario que están en construcción, con una inversión superior a los S/4000 millones en Lima, Callao, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Puno y Ucayali. segun QUERO, las 75 escuelas beneficiarán a más de 500 mil estudiantes en los próximos 5 años?