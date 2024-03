Seguridad Mundial – Avances y Retos

Up Next

La colaboración es fundamental en la búsqueda de soluciones sostenibles para garantizar la seguridad hídrica en todo el mundo. El Grupo de Recursos Hídricos 2030 proporciona un espacio donde los expertos, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas pueden colaborar e intercambiar conocimientos para enfrentar los desafíos del agua.

Finalmente, la colaboración entre diferentes actores es fundamental para lograr la seguridad hídrica. Esto incluye la colaboración entre los sectores público y privado, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad académica y la sociedad civil en general. Solo a través de la colaboración y el diálogo constructivo se pueden encontrar soluciones efectivas y sostenibles para los desafíos relacionados con el agua.

