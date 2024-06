By

¡Descubre las variantes del Blackjack más divertidas que te ofrecen los casinos online en Chile!

Seguramente conoces bien cómo funciona el Blackjack Americano, porque se trata de la versión que vemos con más frecuencia en las películas de Hollywood, y porque también es una de las variantes más extendidas en los casinos digitales. ¡Sin embargo, hay muchas otras opciones divertidas para jugar al Blackjack, como el Blackjack Speed o el Blackjack Ruby! Estas variantes tienen su propio conjunto de reglas, y en ocasiones pueden hacer que tus ganancias sean mucho mayores que el Blackjack tradicional.

Los casinos online nos lo ponen muy fácil para explorar todas estas opciones y muchas más, pero son muchos los jugadores y jugadoras que no terminan de aventurarse a explorar estas variantes. ¿Por qué no hacerlo? Hay docenas de variantes realmente divertidas que nos ayudarán a salir de la rutina y a disfrutar mucho más de nuestra experiencia en el casino. ¡Solo es cuestión de conocer sus características y animarse a probarlas!

Descubre la adrenalina del Blackjack Speed

Una de las variantes del Blackjack más populares en los casinos online es el Blackjack Speed, donde el ritmo con el que se sucede cada mano es muy superior al del Blackjack normal. En líneas generales, las normas del Blackjack Speed son las mismas que las del Blackjack americano, así que la principal diferencia está en el tiempo del que dispondrás para tomar tus decisiones en cada etapa de cada mano.

Quienes optan por jugar al Blackjack Speed ya dominan las reglas del Blackjack tradicional, y consiguen ganar dinero con el juego de forma frecuente. El propósito del Blackjack Speed es acelerar el ritmo entre mano y mano, de forma que puedas ganar más en menos tiempo. Necesitarás tener un gran conocimiento estadístico del Blackjack y poder reaccionar en cuestión de segundos a la disposición de las cartas, ¡así que tu adrenalina estará al límite!

Gana aún más con las apuestas paralelas del Blackjack Ruby

Pragmatic Play introdujo el Blackjack Ruby hace unos años, y desde entonces se ha convertido en una de las variantes más populares del Blackjack en todo el mundo. Esta variante sigue a grandes rasgos las características del Blackjack Americano, pero incluye la posibilidad de establecer apuestas paralelas con respecto al reparto de cartas. Estas apuestas se pueden emplear para proteger tu mano, o simplemente como diversión.

Por ejemplo, puedes apostar a que recibirás pares perfectos –cartas del mismo número y mismo palo– en el reparto de cartas inicial. Si ganas esta apuesta podrás conseguir un premio de 25 a 1, que se gestiona de forma paralela a tu mano. Además, también puedes protegerte con apuestas como 21+3, que se paga en caso de que tu mano inicial y la carta boca arriba del crupier sumen 21, o presenten al menos una de tres condiciones específicas.

Apuesta a lo grande con el All Bets Blackjack

Las versiones del Blackjack con apuestas paralelas son cada vez más populares, así que Playtech decidió ir un paso más allá e implementar el All Bets Blackjack en los principales casinos online. Esta variante del Blackjack combina las mejores apuestas secundarias que se pueden encontrar en muchas otras variantes, ¡así que, si quieres poder apostar a cualquiera de ellas en una misma mesa, esta es la opción perfecta para ti!

Entre las apuestas ofrecidas por el All Bets Blackjack destacan el Buster Blackjack, el 21+3, el Lucky Lucky, el Top 3 y, por supuesto, el Perfect Pairs. Además, el All Bets Blackjack está configurado de forma que tengas un mayor margen de interacción con el crupier, y, en ocasiones, incluye también un chat en vivo con emojis. Sin embargo, tendrás que dominar muy bien las apuestas secundarias para poder usarlas con inteligencia.

Explora el Quantum Blackjack Plus

Variantes como el Blackjack Ruby o el All Bets Blackjack son atractivas por la variedad de apuestas secundarias que ofrece cada una, pero el Quantum Blackjack Plus incorpora otro elemento clave: los multiplicadores. Estos multiplicadores se encuentran integrados en cartas especiales que pueden aparecer en cualquier momento. Si ganas una mano con estas cartas, recibirás un premio adicional de 3x, 5x o 10x.

Las reglas del Quantum Blackjack Plus son similares a las del Blackjack Americano, pero hay algunas variantes que permiten al casino compensar los premios extra de los multiplicadores. Por ejemplo, no puedes doblar después de dividir tu mano, así que deberás optar por una técnica u otra. Esta variante del Blackjack depende más del azar, y no tanto de la técnica de los jugadores o jugadoras. ¡Pero es una de las versiones más divertidas!

Consigue apuestas gratuitas con el Free Bet Blackjack

Una lista de variantes del Blackjack online no podría estar completa sin una mesa a cargo de Evolution, quizá el proveedor de juegos de casino en vivo más conocido del mundo. En el Free Bet Blackjack tienes la posibilidad de disfrutar de toda una serie de apuestas gratuitas, por ejemplo si doblas en manos de 9, 10 u 11, o si divides cualquier par excepto el par de dieces –que, por otra parte, no deberías dividirlo nunca–. ¡Imagina las posibilidades!

Sin embargo, hay algunas otras reglas que le dan cierta ventaja a la casa. Una de las más destacadas es que no ganarás tu mano si el crupier se pasa con 22. En este caso, el resultado de la mano será un empate, así que solamente recuperarás el dinero apostado. Lo bueno es que al menos no perderás el dinero en este caso, así que en el Free Bet Blackjack tienes, en promedio, bastantes más opciones de ganar que en el Blackjack Americano clásico.

Todas estas versiones del Blackjack hacen que tu experiencia de juego sea mucho más diversa y más completa. Además, puedes elegir la que se ajuste más a tu forma de jugar. Si no tienes mucha experiencia con el juego, es preferible optar primero por la versión clásica hasta que te familiarices con sus reglas. Cuando ya las domines, será el momento de explorar las versiones más creativas del juego. ¡Hay muchísimas diferentes a tu disposición!

