El pueblo salió a las calles cansado de tanta incapacidad e ineptitud del gobierno y congresistas.

No quieren morir en manos de sicarios y extorsionadores. El Perú no aguanta más.

Diversos gremios se hicieron presentes al paro nacional paro el 23 de octubre, por la falta de respuesta del gobierno ante la creciente criminalidad, extorsiones y sicariato. Las demandas incluyen la derogación de la Ley 32108 y medidas más severas contra el crimen organizado. Sin embargo el gobierno ha intentado minimizar el impacto en complicidad de algunos medios, la tremenda movilización que ha tomado 10 cuadras de la Av. Abancay en forma pacífica.

El paro de transportistas, otras organizaciones y gremios, como los comerciantes del emporio textil de Gamarra, jovenes universitarios de la UNMSM y la PUCP también se movilizaron al Centro de LIma. Es respuesta a la inseguridad y politicas públicas y falta de sensibilidad de este gobierno corrupto.

Las demandas de estos gremios se mantienen firmes, al igual que las que motivaron el paro de transportistas los pasados jueves 10 y viernes 11 de octubre:

– Reclaman un incremento de la presencia policial en paraderos y rutas de transporte público para garantizar la protección de conductores y pasajeros.

– Exigen una mejora en la seguridad de comercios, universidades, escuelas y viviendas, ante el creciente clima de violencia.

– Piden sanciones más severas para sicarios, extorsionadores, secuestradores y funcionarios corruptos.

– Solicitan la derogación de la ley n.º 32108, que trata el crimen organizado.

– Insisten en que se archive el proyecto de ley vinculado al terrorismo urbano.

A pesar que en días previos para calmar las aguas, el Congreso aprobó en primera votación medidas como la cadena perpetua para el sicariato y la eliminación de la inimputabilidad de menores. Tras el aumento de tensiones y presión de manifestaciones de comerciantes y ciudadanos en sus alrededores del Congreso.

NO QUIEREN DAR VUELTA A LA PAGINA TERCOS COMO EL BURRO DE CHOTA

1.La prepotencia y soberbia del Ejecutivo y Legislativo, no les da la gana de entender lo que se busca es poner un alto a la delincuencia. Pero para hacer un alto a la delincuencia se necesita de una gestión integral y de cooperación entre todas las instituciones del estado. Eso no lo vamos a encontrar en las gestiones congresales y ejecutivas actuales.

2.Para ello, se necesita un proyecto como país para lograr sacar adelante a los peruanos. Este gobierno y congresistas carecen de toda autoridad moral y política para decidir el futuro de nuestro país. Cómo periodista, es una pena que haya ciudadanos que respalden esta gestión de Boluarte y gabinete de payasos que han demostrado ser incapaces en todos las carteras.

3.¿Como decirle al gobierno y al congreso que no protegen la vida y la paz, sin que eso sea político? ¿Como pedir derogar una ley sin que eso sea político? La acusacion es estúpida, los transportistas, comerciantes, pobladores, tienen razón. Su paro es justo y tienen derecho a ser escuchados.

4.Basta ver las imágenes de quienes marchan por las calles para darse cuenta que son gente de bien y de trabajo. Comerciantes, transportistas, ambulantes, ciudadanos todos. No quieren extorsión, no quieren sicariato. La campaña de desprestigio del gobierno fracasa con sólo mirar.

5.Queda demostrado, mientras los Congresistas, la Presidenta, su gabinete, los líderes políticos, fiscales y jueces que viven de nuestros impuestos, no sientan en persona lo que es ser extorsionados y no tener un policía que los protejan; no van a hacer nada. Ellos viven en otro mundo, lleno de lujos, viajes y sobones.