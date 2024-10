A excanciller González Olaechea no le interesa ningún cargo en gobierno de Dina Boluarte

By

Quemarse y defender lo indefendible no está en su currículum

El Perú necesita de hombres honestos como el excanciller, Javier González Olaechea, que defiendan nuestra soberanía y principios.

¿Existe una fricción en el Ejecutivo? ¿Dina Boluarte habría pensado darle las gracias al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén? ¿Existen diversas versiones sobre los motivos de esta decisión? La desaprobación de Adrianzén supera el 95%, los resultados de su gestión ante la ola de criminalidad que afronta el país, es nula.

Dina Boluarte busca desesperada el reemplazo para Adrianzén: NADIE SE QUIERE QUEMARSE.

Somos un pais heredero de culturas milenarias. González-Olaechea no es PCM porque algún prófugo se lo estaría impidiendo, ese mismo prófugo lo sacó de la Cancillería, por ser incómodo. DINA SOLO OBEDECE A QUIENES LES CONVIENE, como el FUJICERRONISMO, sino obedece a ellos, acaba su gobierno.

González Olaechea, debe guardar su prestigio de otro nivel, fácil puede ser Canciller en un futuro gobierno donde no haya timoratos doble cara en política exterior, o tal vez candidato a la presidencia de la República, si se lo propone. El Perú requiere hoy más que nunca a alguien verdaderamente capaz, muy preparado profesionalmente, con mucho carácter, que efectúe un lance certero a la reactivación económica.

A través de un enérgico mensaje en redes, el excanciller despejó las especulaciones sobre su futuro político y marca distancia con el gobierno de Dina Boluarte:

El excanciller Javier González-Olaechea descartó que vaya a asumir como premier, en medio de los rumores acerca de que la presidenta Dina Boluarte le habría ofrecido tal puesto en el Ejecutivo.

Haber sido Canciller del Perú me ofreció el honor de servir a mi país, defender nuestros intereses y la libertad sin fronteras, razón por la cual estoy muy agradecido.

Debido a los rumores de una invitación del actual gobierno a que asuma algún cargo, agradezco la buena voluntad e interés de muchas personas y de algunos medios por conocer mi opinión, la que me he reservado.

Descarto en el futuro inmediato asumir un puesto público y deseo vivamente, por amor al Perú, que los empeños gubernamentales tengan el mayor impacto positivo posible.

Agradeceré no ahondar en rumores.

¡Viva el Perú!

Está confirmando que sí se lo propusieron, pero no hubo acuerdo. Ser PCM, y defender a un sujeto como Santivañez, es para ensuciarse de la forma más torpe. Para evitar rumores y comentar a media voz lo conveniente sería exponer las razones de su renuncia, ¿O le bajaron el dedo? ¿Por algo que no compartías? ¿No lo tomaron en cuenta? La opinión pública merece una explicación más clara y completa, no escribir con acertijo.