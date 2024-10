«Pachacutec» se mata de risa mientras lo condenan a 20 años y seis meses de prisión.

118 Vistas

¡La sacó barata con fiscales y jueces caviares!

La risa de un ladrón que sabe que no cumplirá el total de la condena y menos pagará un sol de reparación civil. Lo han condenado por robar al único qur no podía robar sólo, como diría Shakira, y dónde están los cómplices? Después de haber vivido con su amigo Johnnie Walker a cuerpo de rey, gastando todo el dinero corrupto que robó, hoy no le interesa descansar un tiempo en canadá.

El miserable tuvo en sus manos acabar con toda la lacra fujimorista en el año 2001, se tiró sus sus tragos y se rindió a las mucas que manejan el poder y los dejó vivos a sus cómplices. Toledo está seguro que no estará en cana hasta el 2043. Mañana mismo empieza su campaña para su liberacion, por indulto, amnisitía lo que sea, pretexto el supuesto cancer y enfermedad al corazón.

«Cholebrio» sirvió a los intereses de la Confiep, sus ex ministros son parte de la PITUKADA DE LIMA, A ELLOS LA JUSTICIA NO LES LLEGA. Es IMPOSIBLE que el CHOLO SANO Y SAGRADO haya robado sólo, necesitó de la ayuda de otros funcionarios, porque no han investigado a PPK, Alfredo Ferrero Costa, «Techito», Doris Sánchez, Roberto Dañino, Fernando Olivera, Gino Costa, José León Rivera, etc ¿El árabe?

Alejandro Toledo es sentenciado a 20 años y 6 meses por el caso de la Interoceánica ¿Dónde está la organización criminal? ¿El fiscalete JDP no quiso tipicar como organización criminal cuando era un gobierno corrupto que hizo la ley para que Odebrecht vuelva a contratar en el Perú? ¿la mano de «gonorriti?

La sentencia de 20 años 6 meses y la reparación civil de mil millones 375 mil soles y 463 millones de dólares que deberá pagar de manera solidaria Toledo Manrique y sus coimputados de un proceso iniciado en 2017.

En ese momento, la Comisión Lava Jato, identificó los hechos que hoy sustentan esta condena. A pesar de los intentos por obstaculizar el desarrollo de la investigación, el resultado judicial confirma la solidez de los elementos recogidos en aquella investigación.

Asimismo, se dictó nueve años de prisión a dos ex funcionarios de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Alberto Pasco-Font y Sergio Bravo, y 14 años al empresario José Castillo Dibós. Se precisó que la pena para todos ellos queda suspendida hasta que sea declarada firme.

El abogado de Toledo cuestiona sentencia contra su patrocinado. En declaraciones a la prensa, el letrado aseguró que hay «errores de tiempo» en la sentencia del PJ y espera que en una segunda instancia se pueda revisar el caso.

«Esta es una sentencia de primera instancia que recogido la imputación fiscal y la ha hecho suya, incluso con los errores de tiempo, pero finalmente es la decisión de este colegiado. La defensa va a interponer el recurso de apelación, el día 31 van a leer íntegramente la sentencia. Vamos a apelar y esperamos que en una segunda instancia se pueda revisar y analizar», declaró.

El Dr. Roberto Su, calificó de «risible» la sentencia contra su defendido y cuestionó que el fallo se haya basado en los testimonios de Jorge Barata y Josef Maiman Rapaport.

«Para nosotros, establecer una responsabilidad penal y una reparación civil, en los términos que ha sido planteado, es realmente risible. Sin embargo, estamos confiados. En el juicio no se ha demostrado que Alejandro Toledo haya intercedido. La sentencia en el testimonio de Barata y Maiman, pero lo que le conviene de Barata (…) Vamos a ir nosotros con estos argumentos, a efectos que en una Sala Superior con mayor criterio puedan revisar este caso y puedan corregir y absolver», agregó.

Muy pronto estarán juntos tras las rejas los guardianes de la moral. No me puedo olvidar que Alejandro Toledo en el 2011 después de recibir la coimaza de Odebretch fue a apoyar a Ollanta Humala y gritaba «Estoy aquí para impedir el regreso de la CORRUPCIÓN». La gente lo aplaudía a rabiar.