Lagarto Vizcarra celebrará Navidad, Año Nuevo y su impunidad: PJ autoriza viaje a Moquegua

By

167 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Exmandatario goza de piedad de magistrados.

La corrupción personificada en el lagarto Vizcarra es símbolo de la impunidad y justicia caviar con sus secuaces

El “Lagarto” es la versión actualizada del cinismo de Alejandro Toledo. Llegó al poder proclamando su lucha contra la corrupción, pero terminó hundido hasta el cuello en ella, junto a la caviarada. Ahora lo vemos, a este sinvergüenza, temblando ante la justicia, aunque tiene a sus amigotes bien acomodados en la Junta de Fiscales Supremos.

Con su abogada, perdón, con la ex presidente del TC, que legalizó el golpe del lagarto con la famosa frase «LA DENEGACIÓN FACTICA».

Así terminan todos los luchadores contra la corrupción. Estos son los más corruptos.

Todo lo tiene planeado, Vizcarra presenta un recurso para anular inicio de juicio por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. El Poder Judicial había programado el inicio del juicio oral para este 28 de octubre, pero Vizcarra Cornejo pide que declaren nula la instalación del juicio oral. La Fiscalía pidió 15 años de cárcel contra el exmandatario por este caso.

1. Se muere de miedo. La prisión parece ser un lugar que lo asusta mucho. Martín Vizcarra no quiere terminar en la cárcel. El expresidente siente los pasos de la justicia y busca poner trabas a uno de los procesos por corrupción que debe enfrentar.

2. El «lagarto» acaba de solicitar que se declare la nulidad de la resolución emitida por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, que dispone la instalación del juicio oral en su contra por el delito de cohecho pasivo propio (pago de coimas) en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, programado para este lunes 28. Es una leguleyada que evidencia el temor de Vizcarra por un proceso que podría llevarlo a tener el mismo final que el del recientemente sentenciado Alejandro Toledo.

3. Vizcarra, argumenta, en el escrito enviado por su abogado al titular de esa sala penal, que la programación de la diligencia debe hacerse una vez culminado el proceso de control de acusación por el delito de colusión, por lo que la resolución para el inicio de juicio oral por cohecho pasivo propio, emitida el pasado 4 de julio, vulnera el principio de «non bis in ídem», por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos que se consideran delictuosos.

4. Amparado en ese principio, la defensa legal del exmandatario alega que, en un mismo proceso penal, el mismo hecho respecto a una misma persona no puede ser materia de enjuiciamiento y de control de acusación al mismo tiempo. Una leguleyada.

Vizcarra es acusado de haber recibido pagos ilícitos, en forma de coimas, cuando era gobernador regional de Moquegua. La Fiscalía ha solicitado 15 años de prisión en su contra.

5. En marzo de 2021, el exmandatario fue señalado por su exministro de Agricultura José Manuel Hernández, colaborador eficaz en el caso Club de la Construcción, de haberlo utilizado para ser el intermediario de los sobornos por 1.3 millones de soles que recibió de parte de la empresa ICCGSA para favorecerse con la elaboración del expediente técnico y las obras de ampliación del Hospital de Moquegua. Hernández dio esta declaración ante el fiscal responsable de este caso, Germán Juárez.

La MANIOBRA DELATORIA con ARGUCIA JUDICIAL del LAGARTO es evidente que buscar EVITAR la instalación del JUICIO oral.

Puede ser que los argumentos sean viables o no, él ESTA TRATANDO de DETENER la instalación de un JUICIO a partir de un procedimiento que ya conocía. Lo que correspondería es que, si es que el argumento que sostiene es real, esto se aplique, no en el inicio del juicio, sino el momento del control del juicio. Y, si tiene la razon, no se instalará, se suspenderá, se archivará, se verificará el delito de colusión, pero el juicio continuará. SE LAS SABE TODAS.