Gobiernos ineptos, crisis de seguridad, sicariato y extorcionadores

IDENTIFICAR GRANDES RESPONSABLES DE LA CRISIS DE SEGURIDAD EN EL PERÚ



Según Gino Costa los enfrentamientos entre delincuentes y policías son DESIGUALES.

Gino Costa es el personaje más nefasto para la historia de la Policía peruana. Le preocupa el bienestar de los delincuentes y se indigna porque ningún policía sale magullado, ni los matan, mientras los «pobrecitos» delincuentes sufren. Para la CIDH y las ONGs pro DDHH como IDL, APRODEH, etc. La única vida que cuenta, es la del criminal.

Cuando Gino Costa jugaba de niño a los «policías y ladrones», él era el ladrón que perseguía a correazos a los policías. Digno y clásico representante de la izquierda caviar.

No se queda atrás otro caviarón que pasa piola: «Basombrío destituyó a 39 generales de la PNP responsables de la captura de delincuentes y eliminación de organizaciones criminales» Su objetivo: Crear la DIVIAC y ponerla bajo el mando de Colchado y Franco Moreno Panta. Todo está conectado.

Se acuerdan de los medios de comunicación que tildaban de homobofia a los que decían que por nuestras fronteras están ingresando gente muy peligrosa? Esa PRENSA LAMBISCONA hoy está agasapada calladita, porque saben que son tan responsables como Vizcarra, Castillo, y secuaces.

«CUANDO UN GOBIERNO NO COMBATE EFECTIVAMENTE LA CRIMINALIDAD, NO ES PORQUE NO TENGA LA CAPACIDAD DE HACERLO, SINO PORQUE LOS COMPLICES DE LOS CRIMINALES SON LOS QUE ESTÁN EN EL GOBIERNO».

NAYIB BUKELE

La mayoría de peruano se preguntan ¿DÓNDE ESTÁN LOS RESPONSABLES QUE ABRIERON LAS PUERTAS PARA INGRESO DEL CRIMEN ORGANIZADO EXTRANJERO? ¡EL SICARIATO Y LA EXTORSIÓN SACUDE A TODA EL PAÍS!

¿Dónde están los infelices, traidores a la Patria que apoyaron migración veneca y colombiana y desarmaron a la policía nacional? Hay que visibilizar a los otros grandes culpables de la migracion, PPK, Vizcarra, Sagasti, Castillo y Boluarte. Siempre se esconden y se victimizan, pero estos miserables son COMPLICES de la inseguridad que hoy vivimos. Hay más en la lista, deben salir todos a la luz…

«Responsables de la incapacidad de respuesta de la policía y la «desarmaron»? ¿Cómo? ¿Han visto a partir de cuando explotaron las extorsiones? ¿Las leyes que ha dado el Congreso? ¿Los ultimos ministros del interior que hemos tenido? y cada cuanto han cambiado?

La extorsión y sicariato se ha extendido por todo el Perú como un cáncer maligno, haciendo metástasis. El problema no solo es en Lima y Trujillo, sino en todas las regiones. No podemos esperar nada de este gobierno inepto, menos de congresistas que incumplen sus responsabilidades constitucionales.

De impresentables «mochasueldos» que dan leyes que benefician a los delincuentes, como los vinculados a la minería ilegal, el narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos. ¡En lugar de combatirlos los ayudan! Será que hay varios parlamentarios, o sus hermanos y otros allegados, que se dedican a esas actividades criminales y usan el Legislativo de manera miserable para burlar a la justicia.

Al contrario, los congresistas han dado una ley que favorece a la delincuencia, como aquella que paraliza los allanamientos, a la espera que llegue el defensor del delincuentes capturado, desatando un «incremento geométrico de las extorsiones. En vez de priorizar una ley para que el crimen organizado sea condenado como terroristas urbanos y se pudran en «El Frontón», sin visitas.

ÚLTIMO MINUTO:Acribillan a administrador de lavandería que responde al nombre de Manuel fue asesinado de 6 balazos hoy en la cuadra 11 de la avenida Los Precursores en el distrito de San Miguel. Tremenda balacera en cantina en Jirón Acomayo (espaldas de Las Malvinas) en el Centro de Lima. Testigos dicen que hay dos muertos y media docena de heridos en balacera altura de Las Malvinas?

Como si fuera poco «Los Pulpos del norte» desmienten a «ministroll» Juan José Santivañez, y se adjudican el incendio de 24 buses en Independencia.

¿Cómo autoridades descalificadas pueden enfrentar al crimen organizado? Enfrentan varios desafíos al intentar combatir el crimen organizado:

1. Falta de credibilidad: La descalificación puede generar desconfianza en la población y en otros organismos estatales.

2. Corrupción: La descalificación puede ser resultado de corrupción interna, lo que facilita la infiltración del crimen organizado.

3. Ineficacia: La descalificación puede llevar a una falta de coordinación y recursos, debilitando la lucha contra el crimen.

4. Incapacidad para buscar cooperación internacional: La descalificación puede afectar la cooperación con otros países en la lucha contra el crimen transnacional.

5. Pérdida de control: La descalificación permite que el crimen organizado se fortalezca y expanda su influencia.

Para enfrentar estos desafíos, se requiere:

1. Reformas institucionales: Fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la profesionalización.

2. Capacitación y recursos: Proporcionar herramientas y capacitación adecuadas para combatir el crimen organizado.

3. Cooperación interinstitucional: Establecer alianzas efectivas entre organismos estatales y sociedad civil.

4. Liderazgo ético: Designar líderes con integridad y experiencia en la lucha contra el crimen.

5. Participación ciudadana: Fomentar la participación activa de la comunidad en la prevención y denuncia del crimen.

Es fundamental abordar la descalificación y fortalecer las instituciones para combatir eficazmente el crimen organizado.