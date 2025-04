Obra de más de 2 millones sin supervisión, no ejecutan partidas del expediente pero si trabajos no contemplados

2 Vistas

*Paralizan trabajos porque municipalidad denegó adicional deductivo.

Marcavelica, 6/04/2025.- La mañana del viernes 4 del presente mes, trabajadores que laboran en la obra: «REPARACION Y PAVIMENTO EN LA CARRETERA VECINAL DESDE PUENTE ISAIAS (PUENTE VIEJO) HASTA EL EMPALME DE RUTA Pl 1NN DEL CENTRO POBLADO DE MARCAVELICA, EN EL DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA», reclamaron airadamente por la falta de compromiso del consorcio San Felipe que les adeuda un mes, pero además, porque la empresa decidió de un momento a otro paralizar la obra por un lapso de 5 días. La obra se inició el pasado 12 de febrero de este año. El monto de inversión es de S/ 2, 160,885.35, plazo de ejecución 90 días calendario, cuya empresa constructora es Consorcio San Felipe.

Según la versión de los trabajadores, los representantes de la empresa se habrían excusado en que la falta de cumplimiento en su pago era porque la municipalidad no les había cancelado. Razón por la cual, se desplazaron hasta las instalaciones de la municipalidad. En el lugar, y de acuerdo a lo manifestado por los presentes; habrían sido atendidos por el Bach. En ingeniería de minas de nombre Matheus y el técnico Tasara, quienes habrían informado que la municipalidad ya había pagado la primera valorización al consorcio San Felipe y la segunda valorización se encuentra en trámite, pues fue presentada a fines de marzo.

Obra sin supervisión

En tanto, los trabajadores advirtieron sobre otra situación delicada y que corrobora lo dicho por los funcionarios de la comuna quienes habrían manifestado que efectivamente, no había supervisión por parte de la municipalidad y que está se daría casi al finalizar la obra. Coincidiendo con nuestro informe anterior donde publicamos que el proceso para la contratación de la supervisión recién ha sido publicado el 19 de marzo por más de 76 mil soles.

¿Había inspector de obra y no aparecía?

Este medio tuvo acceso a la Resolución de Alcaldía N° 050-2025-MDM de fecha 18 de febrero de 2025, que a la letra dice:

SE RESUELVE:

ART!CULO PRIMERO: DESIGNAR al ING. CRISTHIANS LINK LOPEZ VILELA, con GIP N»

180319, DNI N» 40363373, Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Marcavelica, come INSPECTOR de la Obra: «REPARACION Y PAVIMENTO EN LA CARRETERA VECINAL DESDE PUENTE ISAIAS (PUENTE VIEJO) HASTA EL EMPALME DE RUTA Pl 1NN DEL CENTRO POBLADO DE MARCAVELICA, EN EL DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA. En todo caso, el inspector no advirtió que a la fecha ya se ha colocado el afirmado y el material de mejoramiento, entre ellos el material over sin que se haya cambiado las redes de agua y que además se ha colocado over en 400 metros lineales no contemplados en el expediente técnico. Que muestren el asiento de obras.

Deficiencias, retrasos y supuestos actos de incumplimiento del expediente técnico

La falta de supervisión y la irresponsabilidad de la municipalidad habrían traído como consecuencias graves atentados no solo a la Ley de Contrataciones, sino que se habría pasado por alto lo que establece el expediente técnico. Una de estas sería el incumplimiento de partidas como la “reposición de líneas de conducción de agua valorizado en S/ 93,0470.31”, así como la “reposición de red de distribución de agua S/ 90, 982.08. Sumado los dos hace un monto de S/ 184,022.39 soles de costo directo, lo cual está en el expediente técnico licitado.

Sin embargo, la empresa habría ejecutado 400 metros lineales con over, lo cual no estaba contemplado en el expediente técnico y sin contar con la aprobación de la entidad, pues se debió colocar solo en 300 de los 700 metros lineales de pavimentación en la zona. Actualmente ese adicional deductivo a sido denegado como han manifestado los funcionarios municipales pero ya está ejecutado en campo.

Obra sin especialistas

Tal como lo mencionan los trabajadores, desde el inicio de la obra, esta no ha contado con supervisor ni residente, nadie ha hecho seguimiento del proceso constructivo. Lo delicado de todo esto es que el consorcio San Felipe ganador de la buena pro, presentó la propuesta técnica con la cual ganó la obra, por lo tanto, los especialistas que deben estar en obra son:

Residente, especialista en pavimentos, especialista seguridad, especialista calidad, asistente de obra, administrador de obra, maestro de obra, topógrafo, almacenero, cuyos sueldos no son nada despreciables.

¿Quiénes deben responder?

Vamos a remitirnos a lo que dicen tanto los señores de la empresa como los funcionarios de la municipalidad. Que, la empresa paraliza la obra porque la municipalidad le deniega el Adicional deductivo, al parecer la municipalidad ya había aprobado o por lo menos los señores de la empresa estaban seguros de contar con ello. Es necesario que declare el Ing. Andrade en qué consiste ese adicional deductivo.

Así mismo, el gerente de obras de la municipalidad de Marcavelica deberá explicar qué pasará con las partidas no ejecutadas, como harán para cambiar las instalaciones de agua si ya colocaron el afirmado en todo el tramo al 100%.

Nosotros estaremos atentos a lo que ocurra con esta obra tan esperada por los vecinos de la Av. Ramón Castilla que creyó en las palabras dulces de un alcalde que fue a darse un baño de popularidad al colocar la primera piedra; pero luego ni sus narices asoma por el lugar.