Sicarios responden con fuerza a decreto estado de emergencia

Figura “terrorismo urbano”, solo eleva penas, no es suficiente para atacar las extorsiones y sicaristo, tienen que haber medidas adicionales y mano dura.

SI NO HAY MEDIDAS ADICIONALES Y MANO DURA NO PASA NADA:

Gobierno de Dina Boluarte declaró este jueves en estado de emergencia una docena de distritos de Lima Metropolitana y Callao. La medida, que se extenderá por 60 días, abarca Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica, así como Ventanilla (Callao).

Según el ministro Astudillo “Corresponderá a la Policía Nacional del Perú (PNP) mantener el control del orden interno, con acciones de apoyo a cargo de las Fuerzas Armadas”, precisó el ministro de Defensa, el mismo día en que inició un gran paro de transportistas que exigen seguridad y protestan contra la ola de extorsión que sufren.

Que la intervención militar es una “importante decisión política” de la administración de Boluarte. “La actuación de las Fuerzas Armadas tiene que ser debidamente planificada por el Comando Conjunto”, agregó. Ante la pregunta de qué diferencia a esta declaratoria de las anteriores, que no lograron resultados positivos, el ministro enfatizó la importancia de “la participación activa de todos los actores sociales”.

Sicarios responden con fuerza: un hombre fue asesinado a balazos dentro de su auto en la avenida Camino Real en San Isidro hoy. El sicario esperó a la víctima en el tráfico mientras viajaba en motocicleta le cerraron el vehículo de la víctima y le disparó cuatro veces en la cabeza, antes de darse a la fuga. No se reportó robo durante el incidente.

La víctima, Daniel Fernando Castillo Díaz, de 56 años, fue abatida por cuatro disparos en la cabeza mientras se movilizaba por la cuadra dos de la avenida Camino Real. Se informó que los delincuentes también dispararon contra una agente del serenazgo del distrito que intentó intervenir después del incidente. La Policía Nacional del Perú acordonó el área y comenzó las investigaciones para esclarecer el crimen

Este incidente ocurrió en medio de la ola de delincuencia y violencia que afecta a Lima y Callao, lo que llevó al gobierno a decretar el estado de emergencia en 14 distritos de la capital

¿Cómo es posible que Perú tenga una cárcel exclusiva para Montesinos y expresidentes mientras Bukele ha hecho una cárcel para 40 mil en un país sin recursos como el nuestro?Pero, Astudillo anunció traslado de sicarios, secuestradores y extorsionadores al penal de Challapalca.

Estos congresistas votaron a favor de la norma de organización criminal que EXCEPTÚA a la EXTORSIÓN . Y ahora salen a declarar «muy preocupados». Esta es nuestra clase política!

¿Estámos de acuerdo con reinstauración de los JUECES SIN ROSTRO? Esta fue parte de la estrategia para acabar con el terrorismo. Sin los jueces sin rostro, no se hubiera podido sentenciar a muchos tucos. Ahora es necesario para evitar que los jueces sean amenazados por estos delincuentes: terrorismo es terrorismo, urbano o no urbano, no hay que fragmentar el terrorismo; eso solo favorece a los delincuentes terroristas.

¿Porque no funciona la estrategia, el plan del ministro del Interior frente al crimen organizado, extorsión y sicariato?

La estrategia del Ministerio del Interior para combatir el crimen organizado, la extorsión y el sicariato en Perú enfrenta varios desafíos que limitan su efectividad. Uno de los principales problemas es la falta de coordinación y cooperación entre las diferentes instituciones involucradas, como la Policía Nacional y el Ministerio Público. Esto puede generar duplicidad de esfuerzos, falta de información y recursos, y una respuesta ineficaz ante la delincuencia.

Además, la corrupción dentro de algunas instituciones estatales puede minar los esfuerzos para combatir el crimen organizado. La falta de recursos y capacidad para monitorear y sancionar la delincuencia también es un obstáculo significativo.

Desafíos específicos:

– Falta de control: La delincuencia opera en zonas donde el Estado tiene poca presencia o control.

– Inseguridad ciudadana: La falta de seguridad en las calles y comunidades puede generar desconfianza en las instituciones y desánimo entre la población.

– Narcotráfico y minería ilegal: Estas actividades ilícitas financian y fortalecen al crimen organizado.

Nuevas estrategias:

El Ministerio del Interior ha anunciado planes para intensificar los operativos y la lucha frontal contra la delincuencia común y el crimen organizado. Esto incluye:

– Fortalecimiento de la Policía Nacional: Dotar a la Policía de más recursos y herramientas para cumplir su misión.

– Cooperación interinstitucional: Trabajar en equipo con otras instituciones para compartir información y recursos.

– Participación ciudadana: Fomentar la participación activa de la ciudadanía en la lucha contra la delincuencia.

Esperemos que estas nuevas estrategias y enfoques ayuden a mejorar la seguridad y combatir eficazmente el crimen organizado en Perú.