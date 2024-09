Palmicultora OCHO SUR denuncia acoso judicial de ONGs IDL, FPP y medios aliados

Schiappa-Pietra denunció la falta de ética con la que operan estos organismos no gubernamentales, al divulgar informaciones visiblemente falsas y hacer denuncias fiscales frívolas, así como usurpar la representatividad de comunidades indígenas que, de modo categórico y reiterado, a través de sus autoridades, así como de sus asambleas de comuneros, han aclarado que esas entidades no las representan.

