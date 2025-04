Pagan por trabajos parcialmente ejecutados en obra de escuela de Ingeniería Agrícola de UNP

Obra de IE en Marcavelica que debió terminar en 3 meses lleva casi 1 año y no culmina

La comisión también constató que la empresa viene ejecutando trabajos de partidas contenidas en el adicional deductivo pendiente de aprobación por parte de la UNP. Estos trabajos corresponden a la instalación de estructuras metálicas. Este hecho genera el riesgo de afectar la correcta ejecución de la obra, pues no cuenta con presupuesto autorizado para su realización, así como con la aprobación correspondiente.

Durante una inspección realizada, la comisión de auditores evidenció trabajos pendientes de ejecución. Por ejemplo, faltaba la tapa de concreto de la cisterna subterránea, también había metros no ejecutados con respecto al falso piso y cielo raso. Esta situación expuesta podría afectar el equilibrio económico contractual de la entidad.

Según el informe de Hito de Control N° 004-2025-oci/020-SCC, el contratista presentó tres partidas referidas a concreto para cisterna, falso piso y cielo raso como culminadas. Incluso, estos trabajos contaron con la conformidad del jefe de la supervisión para luego ser tramitados y pagados, sin embargo, no se encontraban ejecutados al 100%.

Piura, 3/04/2025.- La Contraloría General de la República advirtió pagos por trabajos parcialmente ejecutados en la creación del pabellón de aulas y ambientes complementarios para la escuela profesional de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Piura, lo que podría ocasionar que los trabajos pendientes en estas partidas no sean realizados y el riesgo de inaplicación de penalidades. La inversión en esta obra supera los S/ 7 millones.

