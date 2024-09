¿PORQUÉ  GANÓ  FUJIMORI A VARGAS LLOSA EN ELECCIONES  GENERALES 1990?

By

97 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

ALBERTO FUJIMORI RECIBIÓ APOYO DE ALAN GARCÍA PORQUE NO LE GUSTABA LA SOMBRA DE LUCHO ALVA.

¿Qué el chino era un gran estratega y sólo con su tractor atrajo a los electorados? Es falso. Luis Alva Castro, candidato del Apra en 1990 era una sombra para Alan García, y decidió apoyar al «chino» contra Mario Vargas Llosa. A pesar de todos los errores del gobierno Lucho fue un buen candidato:

1.»En Perú el presidente tiene un poder. No puede hacer presidente al que él quisiera, pero sí puede evitar que sea presidente quien él no quiere. Yo lo he demostrado.

En las elecciones de 1990 se desplegó una campaña del miedo contra el plan económico de Vargas Llosa. Se buscó crear pánico vaticinando un país en quiebra. El c.Alfonso Salcedo Rubio se encargo de producir el video «SHOCK DE FREDEMO». Este video, destruyó a Vargas Llosa y llevó al triunfo de Fujimori, quien aplicó el shock de manera improvisada y sin programas de ayuda social del Fredemo. https://youtu.be/DQ79qbKpMCw?si=_rJuOUPnl-bO0fCQ

2. Fundamental: por órdenes del presidente Alan García, el general Edwin Díaz, jefe del SIN, prestó apoyo al candidato Alberto Fujimori. Los sórdidos detalles de estas coordinaciones fueron presentados en el libro ‘El espía imperfecto: La telaraña siniestra de Vladimiro Montesinos’ (Lima: PEISA, 2003), de las periodistas de investigación británicas Sally Bowen y Jane Holligan.

3.“Alan García rechazó un pedido de Díaz, jefe del SIN, para que autorizara el apagón a la hora del debate contra Vsrgas Llosa (se dice que comentó: «¡Si el Chino quiere ser presidente del Perú, tiene que tener pelotas!»). El debate se realizó. A pesar de todo, las otras técnicas dieron resultado. Tal como se le aconsejó, Fujimori se dirigió a su oponente simplemente como «señor Vargas», en vez de usar el más habitual y sonoro título de «doctor Vargas Llosa».

4. Además en la 2da.vuelta los apristas y toda la izquierda votaron contra Mario Vargas Llosa. Fujimori nunca pensó ganar la presidencia, sólo quería ser senador.

5.Entonces como los fujimoristas le llaman odio a los que no son simpatizantes de Alberto Fujimori, las discrepancias políticas en un país democrático es un derecho del ciudadano, decir que Fujimori hizo cosas buenas, pero recordar que fue dictador, que hubo corrupcion, etc eso no es ser tétrico.

6. El 5 de abril de 1992 el expresidente Alberto Fujimori realizó el autogolpe que disolvió el Congreso y ordenó la reestructuración del Poder Judicial. Sin embargo, estos no fueron los únicos hechos, también se ordenó la liquidación del expresidente Alan Garcia y captura de adversarios políticos, principalmente apristas.

7. Pero, a la muerte de Fujimori varios políticos y la prensa, han salido a reventarle cuetes y considerarlo como el mejor presidente de toda la historia del Perú, de paso hablar pestes del 1er gobierno de Garcia: que entregó un país en ruinas gracias al chino salimos del hoyo:

-Por él se logró la paz con Ecuador,

-Venció a la Hiperinflación

-Derrotó al terrorismo

-Redujo la pobreza

-Hay estabilidad económica

-Reconstruyó el Perú

-También dividió el país, indemnizo a su socio Montesinos US$ 15 millones, huyó como cobarde no enfrentó los problemas y renunció por fax.

8. Lo más despreciable de este asunto, es burlarse del sentir y aprecio la gente, mofarse de su gratitud para con quien llegó hasta los confines de los pueblos olvidados, sabiendo que el Perú es un país con el 30% de peruanos en situación de pobreza y con 53% de niños entre 0 y 5 años que sufren anemia. El infranivel de esta gentuza odiadora es tal que incluso llamarlos escoria, sería hacerles un cumplido

9. Bueno, a toda esta gentita quiero decirle que la gestión gubernamental de García en su primer gobierno puede dividirse en dos etapas muy marcadas. Sus dos primeros años fueron muy exitosos: la clave fue un programa económico que limitó unilateralmente el pago de la deuda externa e implementó medidas de estímulo a la demanda y controles de precios. Esto permitió un aumento del gasto social, de los sueldos y salarios, así como una recuperación de la actividad económica, al tiempo que la inflación caía. Estos impresionantes logros legitimaron la retórica antiimperialista y revolucionaria del presidente y su promesa de un «futuro diferente».

En cuanto a la política contrasubversiva, EL GOBIERNO DE BELAUNDE NO ENFRENTÓ AL TERRORISMO, DEJÓ DE PAGAR LA DEUDA EXTERNA, INFLACION Y LAS COLAS. Alan inició su gobierno con gestos encaminados a cambiar una estrategia eminentemente represiva por otra de respeto a los DDHH, con un verdadero control civil sobre las Fuerzas Armadas y un impulso al desarrollo social en las zonas afectadas por la violencia. Desde 1987, las cosas cambiaron drásticamente. La política de estímulo a la demanda empezó a generar inflación; García, en vez de enfriar la economía y promover la inversión, optó –confiando en el mero voluntarismo– por una propuesta de estatizar la banca, para así controlar desde el gobierno la orientación y el ritmo de la inversión.

La consecuencia fue la abierta oposición de los gremios empresariales, de los sectores medios y altos y de la derecha política, lo que generó una fuerte polarización. La confrontación terminó con la derrota del gobierno, que no logró que el proyecto de estatización fuera aprobado por el Congreso.

SÓLO RECORDAR EL ROL QUE CUMPLIÓ MI AMIGO EL SOCIÓLOGO FRANCISCO LOAYZA, VINCULADO A LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA QUE SE UNIÓ EN LA 1RA. VUELTA PARA AYUDAR A RESOVER LAS DENUNCIAS DE FRAUDE FISCAL Y COMO LLEVÓ AL DR. MONTESINOS Y SUS CONTACTOS EN EL PODER JUDICIAL Y EN EL SIN.

Mientras se resolvían los problemas de fraude tributario de la familia Fujimori], Montesinos realizaba sus propios esfuerzos secretos para asegurarse de que Fujimori ganara. Poco después de su primera reunión con Fujimori, llamó a su amigo Pablo Escobar. Tenía noticias que entusiasmaron al barón de la droga colombiana: a quien le dijo «había hecho gran amistad con ALBERTO FUJIMORI el hombre que podría llegar a ser el próximo presidente del Perú, un ingeniero de origen japones.

Al poco tiempo, Pablo Escobar recibió una llamada del Perú, era Montesinos, quien le explicó que Alberto Fujimori necesitaba dinero para la campaña. «Pégame una colaborada», pidió. No hay problema, respondió Escobar. El monto solicitado fue de un millón de dólares en efectivo”. “De modo que, para no levantar sospechas, la transferencia del dinero no se hizo a través de Miami o Panamá. Más bien, se prefirió seguir el procedimiento empleado para el acopio de la droga.

Escobar empaquetó el efectivo en varias cajas grandes de cartón que previamente habían contenido televisores (un millón de dólares, explicaría posteriormente Osito, ocupa mucho espacio) y la envió por avión desde Medellín. En el norte del Perú, Montesinos recogió personalmente el dinero y, unos días después, el propio Fujimori telefoneó a Escobar para agradecerle, cuenta Osito. Por su parte, Pablo Escobar estaba inusualmente amable y trató de «mi querido presidente» a Fujimori.

Hablaron unos 10 minutos sobre política y Escobar (según su hermano) le explicó a Fujimori que él también era un «liberal de pura cepa» dispuesto a erradicar la pobreza y la injusticia social. Un día «seré presidente de Colombia y nos encontraremos», en tanto, prometió Escobar, sus aviones, dinero y contactos en Colombia estaban a disposición de Fujimori.

No fue ésa la única vez que Escobar y Fujimori hablaron, sostuvieron dos o tres diálogos más. Escobar estaba fascinado con Montesinos por haber logrado establecer un contacto que consideraba sería de mucha importancia”