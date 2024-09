Como enfrentar elucubraciones y borrachera electoral de Salas Arenas y caviares

41 Vistas

¿QUE NOS ESTA PASANDO, SALAS ARENAS Y ROJETES SE RIEN EN NUESTRAS CARAS Y NO REACCIONAMOS?

Evitemos la borrachera electoral de 35 partiduchos y otros 24 por confirmar, que con seguridad nos provocará cinco años de amargo «chocaque», busquemos el fondo y su razón.

No es una exageración, LAS CIFRAS NO MIENTEN….a cualquier ciudadano de a pie, le resultaría difícil de entender, cómo es que el Jurado Nacional de Elecciones, habría propalado la información que ya hay 35 partidos políticos inscritos, tomando en cuenta que a través de la resolución 0051-2024, el mismo Jurado Nacional de Elecciones (JNE), fijó el número de firmas de adherentes desde el pasado 18 de enero de 2024, en donde se estipula que los partidos políticos de alcance nacional que desean inscribirse ante el JNE, necesitan reunir las firmas del tres por ciento (3%) de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones nacionales.

Ese 3%, equivale a 531,412 firmas, si se comparan con el padrón de las Elecciones Generales 2021. Para el caso de los movimientos regionales, necesitarán reunir el cinco por ciento (5%) de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional (2021), pero de acuerdo a su departamento.

CUIDADO CON LAS FIRMAS FALSAS

Si son 35 partidos, los debidamente inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y cada uno necesita 531 412, firmas, las mismas que, “no pueden repetirse en otro Partido Político, por lo tanto, si estas agrupaciones cumplen con el mínimo indispensable, que sería 531 412, y ni una más, por los 35 que dice el JNE ya estarían inscritos, y encima afirma que hay 24 partidos más, terminando de inscribirse. Pero señores y señoras, si tenemos dos dedos de frente, nos preguntamos, de dónde salen las 18 599 420 de personas que firmaron.

OJO CON LA POBLACIÓN

La población del Perú es de 34 millones 39 mil habitantes, de los cuales 16 millones 876 mil son hombres (49.6%) y 17 millones 163 mil son mujeres (50.4%). La Población Electoral del Perú, en 2022, fue de 24 760 062. Esto quiere decir que, solo 6 160 538, no han firmado para ninguna agrupación, o que el 75.1186 %de la población ya firmó su afiliación para otro partido, y por ende lograron su inscripción. Pero si vamos más allá y como amenaza el JNE, si solo faltarian 10 más por inscribirse, es decir ya no tendríamos 18 599 420 ciudadanos inscritos en los partidos políticos, si no 23 9135 40. De acuerdo a ello, solo quedaríamos 646 518, ciudadanos sin firmar por un partido político, esto quiere decir que el 96.79 %, habría firmado y solo el 3.20% no lo habría hecho.

Según INEI el 20% de población rural, 7´160 mil peruanos, como explicar que 6´513,482 peruanos habitantes rurales, hayan firmado un padrón electoral? Aquí hay trampa por donde se le mire el Congreso de la República y la Defensoria deben revisar esos padrones y certificar su veracidad.

Se nota algo torcido ya en el proceso electoral y amenaza nuestra democracia. Parece que como en Venezuela, dale a algún zurdo la misión de “organizar” elecciones y para ellos 2+2 no es cuatro. Este es el 1er paso para una auditoria: QUIENES ESTARÁN EN EL PADRON ELECTORAL? ¿Otrs vez los muertos vivientes?

1.Fuertemente sustentado y comprobado, imposible que el 96.79% haya firmado por algún partido. Motivo para investigación y separación de presidente del JNE, por demás esta cantado el fraude electoral que piensan hacer otra vez

2.Más de 35 partiduchos políticos y vientres de alquiler participarán en próximas elecciones generales 2026 en nuestro país gracias a la “mano negra” del comunista Salas Arenas presidente del JNE: esta estrategia “divide y vencerás” se remonta al imperio de Roma y la frase es atribuida al emperador Julio César. Fue también usada por el cristianismo y atribuida a Satanás, el rey de la discordia y de Satanás, el rey de la división. También se adaptó a las guerras y a las guerrillas modernas y hasta a las democracias para ganar elecciones. Se trata de crear confusión para desconcertar y dividir a la sociedad mientras el déspota se va fortaleciendo.

3.Con Salas Arenas, en el JNE, Piero Corvetto en la ONPE y en la RENIEC Carmen Velarde, todo puede pasar. Para ellos estas elecciones generales del 2026 es una especie de “tinka”. Saben que las candidaturas son «como tirar los dados en la mesa»,y para nuestra desgracia hay una gama de «electarados», desinteresados, distraídos, desconfiados y emotivos; que no les interesa para nada la política: votan para no pagar la multa y acuden a las urnas con el hígado reventado: votan por votar

4. A estos electarados no le puedes hablar de un plan de gobierno, viven resentidos, es por ello que gusanos de la prensa apelan a la manipulación, desacreditación y maleteo de rivales, que influye en el resultado final, casi siempre, sorprendente; porque, como se dice, en este país, “cualquier cosa puede pasar”; más allá de la acción política, se practica una especie de juego de ruleta donde es posible que, gane el más audaz y atrevido, aunque tenga que recurrir a la trampa.

5.Ya lo he manifestado en otros artículos, en todas las elecciones en el Perú, hay periodistas y opinólogos que sufren raras mutaciones en plena campaña electoral: promueven, maquillan, cubren a mediocres y dan con palos a otros, sin interesarles el destino del país. Apoyo de Empresarios formales e informales, ONGs de DDHH hacen el papel de cómplice ¿Dónde queda la ética, la transparencia en la relación entre la opinión, el dinero y la política, que son los más grandes retos para la democracia? Les interesa un carajo.

¿Sera posible que en las próximas elecciones del 2026 los partidos de derecha y social demócratas, realizen alianzas estratégicas con miras de fortalecer sus posiciones y vencer a la caviarada, morados e izquierda radical? Con más de 35 partidos que van a participar todo apunta hacia un panorama político fragmentado, es innegable enfrentarnos con el mismo dilema de optar entre el cáncer y el sida. ¡KEIKO, EL LAGARTO, ANTAURO, CERRON, BOLUARTE, SAGASTI, ACUÑA, ES LO MISMO…QUE DIOS NO LO PERMITA.

Mientras sigan los 3 mosqueteros del fraude los resultados electorales finales nunca van a coincidir con la realidad.