¿Ya no hay más dudas, Poder Judicial y Fiscalía tomados por mafias?

By

53 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 0 Promedio: 0 )

¿JNJ CON OJOS VENDADOS Y MANOS ATADAS?

¡¡¡Beto Ortiz, salió con todo en su programa abrió la «Caja de Pandora» y salió toda la porquería!!!

¿Qué provocó la ira de la jueza superior Paola Valdivia?

El programa de Beto a Saber evidenció en un reportaje emitido este lunes que la jueza de la Corte Superior de Justicia de Lima, Paola Luz Valdivia Sánchez, aceptó que Andrés Hurtado o «Chibolin» le remodeló su departamento (a pesar que lo había negado). Pero, un extrabajador del conocido conductor de televisión es quien hace este señalamiento contra la magistrada, quien habría aceptado este beneficio a cambio de favores judiciales.

En conversaciones con el periodista de Beto a Saber, encargado del reportaje, la magistrada Valdivia reconoció conocer a ‘Chibolín’ e incluso tener una fotografía con él. «Yo no voy a negar que conozco al señor Andrés Hurtado y lo conozco cuando me fui a un evento artístico (…) y ahí me tomé foto con él y mi esposo», sostuvo.

Asimismo, Paola Valdivia confirmó que sí recibió la remodelación ofrecida por Andrés Hurtado. «Mi esposo coordinó un día con Andrés Hurtado. Ellos hablaban porque le decía cómo lo decoraba el set, sus luces y Andrés dijo que le podría ayudar para que cambie algunas cosas de la sala», precisó.

Beto Ortiz, respondió «Espero que la doctora Valdivia tenga pruebas de que yo extorsiono, de que yo me reviento plata del estudio Ugaz, me reviento plata del estudio Muñiz, y espero que tenga pruebas de que yo me ‘trago a los mocosos’ porque todas esas son acusaciones sumamente graves. Por supuesto, están escritas en el Código Penal, que ella conoce muy bien», manifestó el comunicador.

Agregó: «El tema es la mágica remodelación que le hizo Andrés Hurtado al departamento de la juez Paolo Valdivia. ¿A cambio de qué? A una jueza de Corrupción de Funcionarios, qué ironía», indicó.

Jueza Paola Valdivia, a quien Chibolín le habría remodelado su casa, amenaza e insulta a Beto Ortiz:

«Que se atenga ese maricón, extorsionador, proxeneta, pedófilo, que lo voy a destruir yo».

«Si se mete conmigo, se va ir a la con… de su mare.Se ha tragado a los mocosos, es un delincuente…»

El grupo Ugaz le ha dado plata para que no saque el video de la doctora Montoya. Que chu… me meten a mí en huevadas».

https://x.com/buxtrep/status/1835867534886682692?t=m7v8Xt3bOm3VudRfzfaJUw&s=08

Vaya joyita que tiene el PJ, la Jueza Superior, Paola Valdivia Sanchez, que tal léxico, habló desde el penal? Que no se quede en amenaza, contra el periodista Beto Ortiz, si esconde las pruebas que dice tener, estaría infringiendo la ley. Si no tiene rabo de paja, que las entregue, ahí se verá quién miente.

9

Me queda claro que:

1. «La JNJ, por menos sacó a la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, por un chat mal editado y a esta jueza nadie la toca a pesar de tener tremendas conexiones con Chibolin».

2.Esta es la calidad de profesionales que el Estado selecciona para brindar servicio público ¿Así son las autoridades que imparten justicia en nuestro país con Jueza Superior canera? ¿una chantajista?, etc 3. El Congreso de la República, tiene la obligación política de declarar en emergencia y reestructurar la JNJ, Poder Judicial y Fiscalia. Para muestra un botón: la mediocridad de los fiscal y jueces. Un despilfarro de nuestros impuestos!

4. ¿O todo se trata de una venganza del 3er sexo contra Chibolin, por no poner sus «buenos oficios», por no ayudar a 20 lucas a salir de la cana? Se sospecha que la voz distorsionada es de Fernandini. 5. Parece que los fiscales y jueces han sido contaminados, es conveniente que el Congreso emita una ley a fin que la PNP y la Contraloria auditen su patrimonio y el de su familia, el efecto Chibolín, los alcanzó.

6. La jueza Paola Valdivia debería contar a quienes extorsiona Beto Ortiz y reabrirle su juicio por pederastia. Los del estudio Ugaz quedan como coimeadores. Falta que averiguen mas sobre la Dra. Montoya. ¿El Poder Judicial esta podrido?

7. Esto es el Poder Judicial? Jueces que representan la Ley en el Perú, y que deben impartir justicia, JNJ. Y de la Fiscalia, ni que se hable, la corrupción en su máximo explendor.

¡Preparen canchita y disfruten la matanza entre bandos criminales dentro de la Fiscalía y PJ!