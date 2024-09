By

495 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

SI CHIBOLÍN HABLA VARIOS SE VAN AL PENAL DE CHALLAPALCA

¡HABLA AHORA O CALLA PARA SIEMPRE!

El congresista Héctor Ventura, de Fuerza Popular, ha formalizado pedido a la Comisión de Fiscalización iniciar indagación contra Andrés Hurtado y su aparente vínculo con funcionarios y exfuncionarios públicos para favorecer a un presunto grupo familiar Siucho y Miu Leí, que estarían involucrados con el delito de tráfico ilegal de oro.

Chibolin, supo sacar dinero de todo lados, incluso al «burro golpista» Castillo, «lagarto» Vizcarra», de la «Señora K», Hernando de Soto, Porky, en plena campaña con dinero que fue otorgado por el Estado a su partido.

¿Habría que preguntarle a Ventura si le pregunto a Keiko cuanto le habría sacado a Fuerza Popular?

Lo que llama mucho la atención es que el programa de Andrés Hurtado, de todos los sábados a las 5pm en Canal 5, no tenía rating ni la aceptación del público, su picó promedio 4%. ¿Se vendía como un conductor exitoso, los políticos y empresarios se la creyeron y pagaban un chorro de plata?

¿Será que todos los involucrados tanto Fiscalía, Migraciones, Poder Judicial, los Miu Leí, Siucho, etc, etc, están calladitos por ahora y como CHIVO- LIN sabe mucho, le han dicho no hable, que se interne en una clínica (así como el chino) porqué si habla los caga a todos con ventilador en una y en primera velocidad, directo al penal de Challapalca. Se la van a cobrar todas, se le relaciona con funcionarios corruptos, su cercanía con Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, involucrado en el caso «Los Cuellos Blancos del Puerto».

Porky tambien epasó por el programa de Chibolín

Donde «Porky», se volvió co-conductor de «Porque hoy es sábado con Andres«, a través de LAS BUENAS DONACIONES QUE ENTREGABA AL PRODUCTOR, mejor dicho era el financista del programa que usaba para venderse como empresario exitoso, honesto, transparente y «cojudear» con «Lima potencia mundial». Esto costó 650 mil soles pagados con fondos públicos por suouesta media training en 2.5 años. Lmás más asqueroso es ver a Chibolín sentado en un trono dorado, con ropa estrafalaria y zapatos horribles.

¿Cuánto dinero de nuestros impuestos le habría pagado Martín Vizcarra a Andrés Hurtado ‘Chibolín’ para que le haga campaña rumbo a las elecciones presidenciales de 2021, llamándolo Superman, mientras más de 200 mil peruanos eran asesinados sin oxígeno ni vacunas? ¿Andres Hurtado, es el presunto «testaferro» del «lagarto» Martin Vizcarrra, la pregunta que se hacen todos, porque hasta ahora la Fiscalía NO interviene su domicilio, sus cuentas bancarias? existe mucho misterio, tratos ocultos, oscuros con algunos fiscales, jueces. Si señor.

Aquí, no hay inocentes: los Siucho tiene que dejar el caso los Waikys en la sombra, Andrés Hurtado (es el nuevo Cerrón) tiene que contar todo para salvarse, los fiscales tienen que responder con fiereza. Y el «Pollo Farsante«, tiene que contarle al Perú cuántas veces se ha reunido con Marita Barreto y Harvey Colchado? Chibolín, tiene que contar su relación con Sera Goday, Samir Villafuerte, Roxana del Águila, etc. todos tienen algo que decir…

Existe elementos de convicción suficientes:

-Tráfico de influencia agravada.

-Cohecho activo específico.

-Presencia en el lugar de los hechos.

-Móvil que vincula a una persona con otra afectada por el delito cometido.

El Rollizo Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín’, surgió en el mundo de la farándula, de las ‘plumas y lentejuelas’, hace 40 años con su número de baile de ‘Juana la Cubana’ en el café-teatro La Gata Caliente. Después los programas cómicos, como ‘Risas y Salsa’ (en Panamericana Televisión) y ‘Risas de América’ (en América Televisión). Ya en esa época era vox populi en los corrillos de los sets televisivos de un proxenetismo solapado. Y algunas chicas, antes de ‘colgar las tangas’ contaban que las contrataban para que se desplacen hasta la selva para hacerle shows privados al empresario Camilo Ferrer. Así se hacía llamar Vaticano, para sus amigos de la farándula, antes que sea recluido en Castro Castro.

Posteriormente, quiso “blanquearse”, porque detestaba ser trigueño y empezó a relacionarse con cuestionados personajes que ostentaban riqueza y utilizó ropa de marca, empezó a desplazarse en vehículos de alta gama, e hizo un explícito despliegue de riqueza. ¿Y cómo lo hace?

¿Acaso Chibolín forma parte de una red más grande que involucra a periodistas, empresarios, jueces, fiscales, alcaldes y congresistas, narcotráfico, mineros ilegales? No cabe duda que todo se sabrá. Nos dicen que hasta un conocido notario sería parte de la red.