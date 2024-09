By

En defensa de la libertad: Ni silencios, ni ambigüedades

Por: José Antonio Torres Iriarte.

Si durante décadas los militantes de la izquierda marxista latinoamericana, justificaban la existencia del Muro de Berlín, como a la par no condenaban la represión brutal de las tropas soviéticas tanto en Budapest (1956) como Praga (1968), así como del mismo modo admiraban el supuesto desarrollo económico y tecnológico alcanzado por los países de Europa del Este y por la URSS; hoy virtualmente los partidos adscritos al Foro de Sao Paulo y los integrantes del Grupo de Puebla no son capaces de condenar al tirano Nicolás Maduro.

Los partidos comunistas que tradicionalmente fueron voceros de la otrora URSS, fueron golpeados políticamente en 1989 cuando en pocas horas, la juventud alemana derribo el ominoso Muro, que dividía Berlín.

En ese contexto, el tradicional Partido Comunista de Chile no fue protagonista del período de transición democrática, luego de la dictadura de Augusto Pinochet. Los partidos que forjaron la Concertación fueron fundamentalmente el partido Socialista y la Democracia Cristiana, siendo virtualmente el PC Chileno un partido casi marginal en el escenario político chileno.

Elección de Allende en 1970

Cuando Salvador Allende es elegido presidente de Chile en 1970, fue respaldado por la llamada Unidad Popular y no debe olvidarse que los sectores radicalizados de la UP, entre ellos el PC influyeron en un gobierno liderado por una personalidad como Allende, que se había formado en el socialismo chileno alejado de posturas extremas.

El golpe militar en Chile

El golpe militar de 1973 dio inicio a una tiranía liderada por un General, que hasta la víspera del 11 de Setiembre había mostrado aparente lealtad al presidente Allende.

Con el retorno a la democracia en 1990, con la hegemonía política de la Concertación durante los gobiernos de Alwin, Frei, Ricardo Lagos y Bachelet, se produjo un giro político hacía la derecha con la elección de Sebastián Piñera en el 2010. El segundo gobierno de Michelle Bachelet enfrentó protestas estudiantiles, siendo elegido por segunda vez presidente Sebastián Piñera en el 2017.

Estallido Social del 2019 y asenso al poder de Gabriel Boric

Cuando en Octubre 2019 se produce el llamado «estallido social», se dio paso a una nueva generación en la política chilena, cuestionándose los logros alcanzados durante el retorno a la democracia.

La elección de Gabriel Boric y la presencia determinante del Partido Comunista y del Frente Amplio en el gobierno, señalaron el nuevo rumbo político para un país caracterizado en líneas generales por su estabilidad política y sus fortalezas en materia de crecimiento económico y reducción de la pobreza.

Impulso de una nueva constitución

Boric es un político en proceso de formación, que impulsó desde el inicio de su gobierno la promulgación de una nueva Constitución, que pusiera punto final a la Constitución de 1980 puesta en vigencia durante la dictadura. El presidente Boric olvido que durante el sexenio de Ricardo Lagos, se aprobaron sustanciales reformas constitucionales. El pueblo chileno rechazó de manera contundente el proyecto constitucional aprobado por la Convención Constituyente.

Los afanes refundacionales quedaron truncos, las iniciativas plurinacionales siguiendo el modelo de la Constitución de Bolivia fueron rechazados.

Un segundo proceso constituyente, que presentó un texto alterno al país, tampoco fue aprobado por la ciudadanía; lo que puso en evidencia, que amplios sectores del país recuperaron la sensatez perdida en medio de días aciagos ocurridos en Octubre 2019, en el que de manera irresponsable se alentó la destrucción de estaciones del Metro de Santiago, se causaron enormes daños a la propiedad pública y privada e incluso se llegaron a incendiar iglesias en diversas ciudades del país. Sebastián Piñera cedió, se afianzó el liderazgo del entonces diputado Boric que tiempo después sería elegido presidente.

Migración venezolana y efectos

Hoy Chile se ve afectado por una migración especialmente venezolana; Santiago y las principales ciudades del país son frontalmente amenazadas por el crimen organizado, han sido asesinados varios carabineros.

Por otro lado, hace un tiempo, un ex militar venezolano fue secuestrado y posteriormente asesinado por integrantes de las fuerzas del orden al servicio de Nicolás Maduro.

El gobierno de Chile fue desairado por el gobierno venezolano y el tirano de Caracas, se ha expresado en términos peyorativos del jefe de Estado de Chile. La dictadura de Venezuela ha perpetrado un fraude electoral, lo que ha generado cuestionamientos por parte de la Cancillería, habiéndose pronunciado de manera critica el presidente Boric.

Boric dirige la política exterior de su país, sin embargo, la dirección política del Partido Comunista de Chile, ha expresado su respaldo a Nicolás Maduro.

El presidente Boric, no es capaz de deslindar con el partido Comunista, tratando de minimizar las diferencias y señalando que la coalición de gobierno no tiene por qué verse afectada por diferencias o matices en materias supuestamente «debatibles» u «opinables». Para el partido Comunista de Chile, Nicolás Maduro es un demócrata y en Cuba no impera una dictadura.

Un partido con escasa representación parlamentaria, sin embargo, preside la Cámara de Diputados y forma parte del entorno más cercano del presidente Boric. Los comunistas chilenos admiran a Fidel Castro y la Revolución Cubana, han reclamado siempre el respeto irrestricto a los Derechos Humanos en su país, pero no son capaces de exigir libertad para los presos políticos en Cuba, Nicaragua o Venezuela.

En el Perú el profugo Vladimir Cerrón saludó a Maduro

La doble moral del comunismo chileno, se hace extensivo al «mundo caviar» y a toda la variopinta agrupaciones políticas adscritas al Foro de Sao Paulo o cuyos líderes pertenecen al Grupo de Puebla. En el Perú, el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón fue uno de los primeros en saludar a Nicolás Maduro.

El partido Perú Libre que hoy preside la segunda vicepresidencia del Congreso de la República, del mismo modo se ha sumado a las expresiones de saludo al tirano Maduro. Es el momento de defender la libertad como principio fundamental. La conducta observada por el presidente López Obrador es deplorable, es evidente que simpatiza con las tiranías. Gustavo Petro pretende salvar a Maduro, recomendando acciones conducentes a fortalecer al tirano de Caracas.

El papel de Lula y los objetivos del castrochavismo

El papel que viene desarrollando el presidente Lula, pone al descubierto que no se atreve a afirmar que se consumó un fraude electoral y que por lo tanto el presidente electo es Edmundo González Urrutia. Por ello Lula llega a proponer la formación de un gobierno de coalición o en su defecto que se convoque a nuevas elecciones.

Petro y Lula se burlan del pueblo venezolano, de los millones de ciudadanos que eligieron abrumadoramente a González Urrutia y que reconocen el liderazgo de María Corina Machado. El castrochavismo tiene claro sus objetivos políticos. América Latina tuvo en el pasado tiranos al servicio del imperialismo norteamericano o en su defecto se establecieron dictaduras militares durante largos períodos. Venezuela fue capaz de poner fin a la dictadura de Pérez Jiménez en 1958, destacando en ese momento el liderazgo de Rómulo Betancourt.