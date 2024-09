By

El pollo farsante le quitó la risa cachacienta a Chibolín

La denuncia del Pollo Farsante, en solitario, es de proporciones estratosféricas pero aún

no ruedan cabezas. ¿Habrá que enviar invitaciones especiales al Poder Judicial?

¿O es que a los magistrados, se les acabaron las megas? ¿A la Fiscal comprometida NO se le abre una Carpeta Fiscal, solo se deriva a Control Interno del Ministerio Público? Esto es un delito de Omisión de Denuncia.

1.El lavado de activos es fuerte en Perú, pero para los «fiscales héroes» solo «Keiko» lava dinero, los demas no existen para la fiscalia, tomada por los caviares y rojetes. No me queda ninguna duda que el Poder Judicial, la Fiscalía y los comunicadores de los medios de prensa, están recontra coludidos en muchos actos de corrupción. Esto se ha vuelto común en el Perú, ver como se cubren las espaldas entre ellos.

2.»CHIBOLIN» queda como el TAPÓN del DESAGÜE de la CORRUPCIÓN en el país, igual que «el lagarto» Vizcarra, Acuña, Castillo, Cerrón y Gorriti. Es revelador que la «PRENSA MERMELERA esté en cura de silencio. Toda una semana y SE HACEN LOS COJUDOS COMO SI AQUÍ NO PASÓ NADA. ¿Será que Chibolín a la todos los tiene agarrados de las pelota?

3.Hay tanto rabo de paja, que faltan dedos para contar este TRÁFICO DE INFLUENCIA que salpica a toda una argolla que se apoderó del sistema de justicia, LA MINERIA ILEGAL ES UNA ACTIVIDAD QUE GENERA CORRUPCIÓN Y VIOLENCIA A GRAN ESCALA POR LOS MILES DE MILLONES QUE MANEJA…

Cualquier embargo sobre los bienes de los involucrados es insuficiente para el pago de la reparación civil frente al incuantificable daño ocasionado al Estado «doblegado» por la corrupción.

4.Ana Siucho, en una entrevista con Beto Ortiz, acusó a ‘Chibolín’ de solicitar un millón de dólares para interceder con la fiscal Elizabeth Peralta, especializada en delitos de lavado de activos, y lograr la devolución de 100 kilos de oro incautados por observaciones aduaneras. Según Ana Siucho, Chibolín presentador de «Porque hoy es sábado con Andrés», se refirió a la fiscal Elizabeth Peralta, como “la mamá”.

Roberto Siucho, tuvo la delicadeza de regalarle un BMW de 30mil dólares pero Chibolín no se acuerda, porqué el carro era «muy chiquito. Increíble!!

5.Indignante y vergonzoso silencio . ¿A cuantos poderosos tiene en sus manos este oscuro personaje? ¿A las autoridades, se les acabaron los megas y la dignidad? ¿Cuánto sabrá y habrá hecho Chibolin para que no rebote la noticia? ¿Los caviares y derecha rancia se muerden la cola? ¿Toda la semana se han revelado cosas increíbles, lo dicho por el primo, lo dicho por Ana Siucho, pero nadie reacciona?

6.Panamericana Televisión se sacude no blinda a Andrés Hurtado y sacarán este domingo en Panorama, más destapes sobre su escándalo de coimas y tráfico de influencias: suspenden programa «Porque hoy es sábados con Andrés».

Queda flotando:

-Cuenta Peluchin, que Andrés Hurtado en las discotecas ofrecía chicas: si quieren algo, es conmigo.

-Hijos de presidenta de la Corte de Lima, son «mejores amigos» de las hijas de Chibolin, que llevan vida de lujo en USA, según Beto Ortiz.

-Saldrá a la luz los anticuchos de Chibolín, de que vive, sus oscuras relaciones con el poder y delincuentes.

-Chibolín, sumergido en actos de corrupción y lavado de activos, ya no sabe que decir, ante el asombro de Beto Ortiz, «Que se mueran mis tres hijas, si yo miento».

-Los televidentes de «Porque hoy es sábado con Andrés», se preguntaban de dónde saca tanto dinero Chibolin, si sólo era un comediante regular o de mala muerte?