Royal Navy del Reino Unido y EEUU dan duro golpe a narcotrafico de Maduro y Cabello

“Tenía un amigo que vivía en San Petersburgo. Un día le llamé y le dije: “Misha, te voy a hacer una pregunta un poco rara. ¿Es posible comprar un submarino militar de segunda mano?”. Me dijo: “Vaya pregunta. Veré qué puedo hacer. Me llamó a los dos días y me dijo: “¿El submarino lo quieres con misiles o sin misiles?”. Así arranca el documental Operación Odessa, de Netflix, que narra una enrevesada historia sobre los intentos de la DEA para detener a un mafioso ruso apodado Tarzan, un espía cubano y un estafador venezolano que iban a vender un submarino soviético al cártel de Cali.