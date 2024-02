Aplicaciones para Buscar Trabajo en USA 🏆 Descargar

By

Aplicaciones para buscar trabajo en Usa. Las aplicaciones de búsqueda de trabajo facilitan la búsqueda de su próxima oportunidad desde cualquier lugar, de día o de noche. Puedes registrarte para recibir alertas cuando se publiquen nuevas posiciones en tu campo e incluso puedes transferir tu currículum a un gerente de recursos humanos directamente desde tu dispositivo.

Aplicaciones para buscar trabajo en Usa

Los grandes jugadores en el área de las bolsas de trabajo en línea son CareerBuilder y Monster, y han existido durante muchos años. Pero hay varios recién llegados que definitivamente vale la pena considerar.

9 Aplicaciones para buscar trabajo en Usa

He aquí un vistazo a nueve de ellos:

Facebook Jobs

Aplicaciones para buscar trabajo en Usa. Pensamos en Facebook como un lugar social para conectar con amigos, pero también tiene un enorme tablero de empleos. El enlace Trabajos está en la columna izquierda de la página de inicio de Facebook de su computadora de escritorio o portátil, en la sección Explorar. Puedes peinarlo usando la aplicación móvil de Facebook, descargable desde Google Play para Androides o iTunes para iPhones.

Si encuentras una publicación que te atraiga, toca el botón Aplicar ahora. Esto te lleva a la página de Facebook del empleador. Haz clic en Aplicar ahora de nuevo y aparecerá una página con tu nombre y cualquier historial de educación o empleo que hayas hecho público en tu página de Facebook. También hay un cuadro de texto donde puedes presentarte en 1.000 caracteres o menos. Cuando haces clic en Enviar, la información va al empleador como un mensaje de Facebook.

La mejor característica: La posibilidad de enviar a un empleador un minisumario de usted mismo basado en su perfil de Facebook, en lugar de tener que crear un nuevo perfil y cargar un currículum vitae.

LinkedIn Job Search

Aplicaciones para buscar trabajo en Usa

LinkedIn, el sitio de redes en línea, tiene una aplicación para buscadores de empleo llamada LinkedIn Job Search. También aparece un enlace de Trabajos en el encabezado de su página de perfil. Haz clic en el icono y serás transferido a una página que muestra los trabajos que la aplicación cree que pueden interesarte, en función de la experiencia que aparece en tu perfil de LinkedIn y de las empresas en las que tienes contactos. Esto hace de LinkedIn un líder en el trabajo de sus conexiones para una referencia.

En la pestaña Actualizar preferencias, puedes marcar una casilla para que los reclutadores sepan que estás en el mercado. Escribes una introducción corta (no más de 300 caracteres) que describe lo que estás buscando.

Esta función está destinada a ser privada, lo que significa que nadie en sus conexiones públicas debe saber que está interactuando con los reclutadores. Pero el sitio advierte: «Tomamos medidas para no mostrar a su empresa actual que está abierto, pero no podemos garantizar que podamos identificar a todos los reclutadores afiliados a su empresa.»

Aplicaciones para buscar trabajo en Usa. Si bien la búsqueda de empleo básica de LinkedIn es gratuita, el sitio también ofrece una suscripción premium por una tarifa mensual que comienza en $24.99 con funciones que lo evalúan frente a otros solicitantes de empleo para el puesto, proporcionan información salarial específica y lo elevan a la cima de las listas de reclutadores como solicitante destacado.

Mejores características: Que avisa a los reclutadores de que estás al acecho. Y alertas sobre qué conexiones de LinkedIn tienen contactos en una empresa en la que te gustaría trabajar.

Glassdoor

Aplicaciones para buscar trabajo en Usa

Aplicaciones para buscar trabajo en Usa: El filtro de búsqueda de la aplicación escanea millones de anuncios en el sitio para encontrar posibles empleos según la ubicación, el salario, el tamaño de la empresa y el título del trabajo.

¿Encontraste algo que te guste? Puede aplicar directamente desde el dispositivo. Esas son características estándar en las aplicaciones de trabajo, pero Glassdoor va más allá que muchas otras para ayudarlo a comprender una empresa que tiene una vacante que le interesa.

Para empezar, puede leer las reseñas de la empresa de empleados actuales y anteriores, y las cifras son enormes. La última vez que se verificó, la entrada de Home Depot tenía 13,578 reseñas de empleados, lo que le dio a la compañía una calificación general de 3.5 estrellas (de cinco) como lugar de trabajo.

Aplicaciones para buscar trabajo en Usa. Hay datos sobre cosas como cuántos empleados les gusta el CEO de una empresa y cómo se clasifica con los demás en función de los beneficios para los empleados. ¿Tiene curiosidad por la apariencia de un lugar de trabajo en particular? Puede buscar instantáneas de las cámaras de los empleados.

Aplicaciones para buscar trabajo en Usa y aplicaciones para buscar trabajo de limpieza : Tienes que tener en cuenta las limitaciones de las reseñas en línea sobre cualquier cosa: las personas tienden a tomarse la molestia de publicar una reseña cuando quieren quejarse, no cantar elogios. Aún así, la función de revisión puede darle un vistazo interno al trabajo en una empresa en particular. Y Glassdoor mantiene una política de no permitir que los empleadores eliminen o modifiquen las opiniones.

La mejor característica: Herramientas destacadas para investigar a un empleador potencial.

Indeed Job Search

aplicacion de trabajo amazon en español

Aplicaciones para buscar trabajo en Usa: La aplicación de búsqueda de empleo de Indeed reúne listados de trabajo en función de su configuración (industria, salario y más) de todas las principales bolsas de trabajo en línea, clasificados de periódicos, asociaciones y páginas de carreras de la empresa en un solo lugar para que pueda acceder. Puedes encontrar aberturas en las ciudades cercanas según el GPS de tu dispositivo que te indica dónde estás. Configure alertas por correo electrónico para que se modifiquen cuando aparezcan nuevos trabajos en una categoría determinada.

Cuando encuentres un trabajo que te guste, puedes guardarlo para que puedas postularte más tarde cuando tengas tiempo para concentrarte. O, si ha subido su currículum, puede enviarlo de inmediato con un mensaje personalizado adjunto. La aplicación mantiene un registro de cada trabajo que solicitas.

Mejor característica: Amplia lista de empleos potenciales.

Aplicaciones para buscar trabajo en Usa. Snagajob se especializa en conectarte con el empleo por hora. Encontrará una variedad de trabajos, como cajero, conductor de entregas, recibidor de restaurantes, guardia de seguridad y más. Haga clic en los enlaces a Houston o San Francisco y encontrará oportunidades por hora en esas ciudades.

Aplicaciones para buscar trabajo en Usa: Puede buscar ofertas de trabajo locales y enviar actualizaciones diarias de coincidencias de trabajo directamente a su teléfono o tableta. Puede filtrar los puestos por horario (a tiempo parcial, estacional, de verano) y tipo de trabajo (automotriz, construcción, comida y restaurante) y distancia de su hogar.

La Aplicación tiene una función de Mapa para Mostrarle la Ubicación de la Empresa. Mientras que Snagajob enumera muchos trabajos que requieren solo un toque para postularse, con otros tiene que pasar por el proceso más largo de postularse en el sitio web de la compañía.

Aplicaciones para buscar trabajo en Usa. Mejor característica: Los trabajos locales por hora ocupan el centro del escenario. buscar trabajo en Estados Unidos

JobR

aplicacion de trabajo en español

El monstruo de la gran bolsa de trabajo recogió esta herramienta de rápido crecimiento el pasado mes de junio. Funciona como una aplicación de citas a la moda. Después de configurar un perfil y cargar tu currículum, escribes el tipo de trabajo que buscas (ventas, por ejemplo) y tu ubicación para comenzar a trabajar. A medida que los trabajos potenciales aparecen en la pantalla, deslizas el dedo hacia la izquierda para descartar y avanzar, y deslizas el dedo hacia la derecha para aplicar, como lo harías con una posible pareja romántica.

Aplicaciones para buscar trabajo en Usa. Harás bien en ir despacio, sin embargo. Si deslizas hacia la izquierda, es posible que nunca vuelvas a ver el trabajo. Si deslizas el dedo hacia la derecha, es posible que estés solicitando el trabajo prematuramente sin considerar realmente si es lo tuyo y cómo podrías destacarte. Para ayudarte a navegar, la aplicación proporciona un conserje de carrera virtual que responde a tus preguntas sobre la marcha.

La mejor característica: Resultados rápidos y respuestas rápidas de ese asistente de conserjería cuando te tropiezas.

ZipRecruiter Job Search

Aplicaciones para buscar trabajo en Usa

ZipRecruiter Job Search comenzó en 2010 como una plataforma donde las pequeñas empresas pueden publicar trabajos, pero ha crecido considerablemente y ahora agrega listados de más de 100 bolsas de trabajo. para encontrar trabajo en Estados Unido para trabajar en diversas labores.

La aplicación le permite completar un perfil en el sitio y cargar un currículum y una carta de presentación, que puede editar a medida que avanza, para personalizarla según las necesidades de los empleadores en particular. Puedes marcar un trabajo que te interese y luego solicitarlo más tarde una vez que estés en la computadora de tu casa. También puede configurar alertas personalizadas para hasta 20 tipos de trabajos, con notificaciones diarias enviadas a su manera.

Aplicaciones para buscar trabajo en Usa. Puede optar por una base de datos de solicitantes de empleo activos a través de la cual miles de empleadores y reclutadores pueden buscar personas con sus habilidades y (usted espera) designarlo como uno para ser contactado. Eso es diferente del modelo habitual de los sitios de trabajo en el que te acercas al empleador. Obtendrás actualizaciones de estado, por ejemplo, cuando se haya visto tu currículum, lo que puede darte impresiones importantes sobre cómo están jugando tu currículum y tu experiencia en el mercado.

Las mejores características: Una amplia gama de tipos de trabajo flexibles y la capacidad de llamar la atención de los reclutadores.

LinkUp

Aplicaciones para buscar trabajo en Usa

LinkUp enumera los trabajos que solo se encuentran en los sitios web de la empresa. Esto le ayuda a obtener una visión despejada de lo que a veces se llama el mercado de trabajo oculto.

El hecho es que los principales motores de búsqueda de empleo dependen de los empleadores para proporcionarles listas de empleos que están tratando de llenar.

Aplicaciones para buscar trabajo en Usa. Eso significa que los motores no tienen trabajos que se «esconden a plena vista» en los sitios web de los empleadores que, por cualquier razón, no quieren enumerar los grandes motores. LinkUp se actualiza diariamente y actualmente tiene más de 3 millones de empleos.

Mejor característica: Acceso a trabajos que todavía pueden estar bajo el radar.

Switch

Aplicaciones para buscar trabajo en Usa

Switch es un recién llegado, pero aún está especializado en alcance. Principalmente, empareja a los solicitantes de empleo en Nueva York y el Área de la Bahía de San Francisco con empleadores que ofrecen empleos relacionados con la tecnología y los medios de comunicación. Pero se está expandiendo a otras industrias y ciudades.

Esta aplicación te anima a subir tu perfil de LinkedIn y tu currículum vitae. Una vez que esté a bordo, daily Switch recomienda trabajos en función de su experiencia y ubicación. Al igual que con JobR, desliza el dedo hacia la derecha para mostrar que estás interesado en un trabajo y hacia la izquierda para pasar.

Pero aquí eres anónimo. Si expresa interés, los gerentes de recursos humanos solo ven su perfil profesional, no su nombre o información de contacto. Si les gusta, estás conectado instantáneamente con ellos para que puedas hacer un chat virtual sobre la apertura.

Aplicaciones para buscar trabajo en Usa. La plataforma discreta de Switch generalmente le permite estar «en el mercado» sin la preocupación de que un empleador o cliente actual se entere de ello (aunque nunca puede estar 100 por ciento seguro de que la palabra no se filtre). Su perfil se excluye automáticamente de ser enviado a las empresas que están en su perfil.

Mejor característica: Coincidencias anónimas sin el alboroto de las cartas de presentación y las aplicaciones.

