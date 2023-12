¿Cuál es la Competencia de Netflix Gratis? Top 10 🍿

Up Next

Selecciones principales, club de lucha, no soy tu negro, stalag 17

Hogar de miles de películas comerciales gratuitas (aunque definitivamente no sin comerciales), la plataforma de transmisión de Tubi TV ofrece contenido de estudios como Lionsgate, MGM y Paramount. Para ayudar a separar el trigo de la paja, echa un vistazo a estas dos categorías: Alta calificación en rotten tomatoes y no en Netflix.

No hace falta decir que el canal está disponible en televisores y dispositivos Roku , pero es accesible en navegadores web de escritorio, en streamers de Amazon Fire TV y también en forma de aplicación.

El canal Roku no es exclusivamente un proveedor de películas gratuitas, sino también un agregador de contenido nuevo y existente sin costo. Por lo tanto, no se sorprenda si hay alguna superposición con algunas de las películas gratuitas disponibles en otros servicios. Encontrarás películas de socios de Roku como Lionsgate, MGM, Sony y Warner, junto con Contenido gratuito de canales de roku existentes como filmRise, popcornflix y vidmark.

The Roku Channel

Selecciones principales: casino, en brujas, parque jurásico, love actually, zombieland

Un recién llegado a esta lista, Peacock es el servicio de transmisión de NBC , y su nivel gratuito es sorprendentemente generoso, ya que ofrece no solo lo obvio (programas de televisión), sino también algunas películas que no encontrará en ningún otro lugar.

Kanopi ofrece algunas cosas convencionales, pero también una gran selección de películas independientes y documentales de la talla de PBS y the great courses. Su biblioteca también incluye títulos de la apreciada colección criterion, que es el código para » películas.» también hay una nueva sección para niños Kanopi con un montón de contenido para toda la familia. Selecciones principales, memento, en el estado de ánimo para el amor y lady bird

Si su biblioteca no ofrece Hoopla, ¿tal vez tiene Kanopi? Esta libre de comerciales (yay!) service, que comenzó su vida en Australia, ha llegado a miles de campus universitarios en todo el mundo y, más recientemente, a varias bibliotecas de los Estados Unidos. Revisa el sitio web para ver si tu biblioteca lo tiene y pídelo si no lo tiene.

«Dominio público» es el código para «viejo» o «en su mayoría blanco y negro», lo que lo convierte en el lugar para personas estrictamente interesadas en películas clásicas. Por lo tanto, encontrarás personajes como his girl friday, plan 9 del espacio exterior y los viajes de gulliver.

El archivo de internet es el hogar de todo lo que es de dominio público , incluidos miles de películas de larga duración. Tal vez como era de esperar, no hay costo para usar el servicio, ni necesita una cuenta (aunque puede crear una si desea marcar favoritos y tal).

Selecciones principales, ex machina, raising arizona y lo que hacemos en las sombras

Sorprendentemente, las aplicaciones móviles de hoopla ofrecen no solo transmisión, sino también una opción de descarga para ver sin conexión.

Selecciones principales, nightcrawler, napoleon dynamite, lost in translation (y reconocimientos para series de televisión lost y mad men)

Y IMDb TV no se limita a películas; también hay episodios de televisión disponibles. Desafortunadamente, hay una limitación de visualización: solo se puede acceder al servicio de tv IMDb en pc y dentro de las aplicaciones prime video e IMDb.

Toma nota : Debido a que las selecciones cambian regularmente, es posible que no todos los títulos listados aquí sigan disponibles, pero intentaremos mantenerlo actualizado.

¿Cuál es la competencia de Netflix gratis? Algunos también ofrecen programas de televisión. Solo prepárate para ver algunos anuncios antes de transmitir películas, porque así es como la mayoría de estos servicios pagan las facturas. Y no esperes la opción de descargar películas gratis para ver sin conexión. En la actualidad, solo hoopla te permite hacer eso.

El Atractivo de un Servicio de Transmisión era que Tenía todo lo que quería Ver en una Ubicación , por lo que no tenía que preocuparse por los costosos paquetes de canales y cable. Pero a medida que más empresas optan por su propio servicio, parece que casi hemos cerrado el círculo. Y no ayuda que los servicios de transmisión de TV en vivo como ESPN, YouTube TV y Fubo hayan aumentado sus precios.

By