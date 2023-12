295 Vistas

Películas para niños en español de Disney completas. Una lista de las mejores películas españolas para niños que se pueden ver una y otra vez. más de 20 películas en español para niños de todas las edades. Ver la descripción e incluso ver el tráiler de la película!

Películas para niños en español completas

Echa un vistazo a nuestra serie de Aprender Español para niños con materiales y actividades imprimibles GRATIS!

No hay nada más relajante que pasar un día lluvioso acurrucado en el sofá con su familia viendo una película. Sin embargo, ver películas con la familia puede ser mucho más que un placer perezoso y lluvioso.

Son una herramienta maravillosa – Películas para niños en español de Disney completas

Películas para niños en español completas

Películas para niños en español de Disney completas. Las películas en español son en realidad una herramienta maravillosa para ayudar a reforzar el aprendizaje del idioma español. Así es, puede ayudar a sus hijos a estar más expuestos al español mientras están sentados en el sofá.

Al final de este post, aprenderás cómo puedes convertir una película en una valiosa herramienta de aprendizaje de idiomas. Pero primero, estos son algunos de mis lugares favoritos para encontrar y ver películas españolas para niños.

Amazon es una gran opción para comprar películas españolas para niños.

En Amazon, puedes encontrar muchos títulos de películas, incluidos estos a continuación.

Shrek

Películas de fantasía completas

Películas para niños en español de Disney completas. Shrek es un ogro que vivió pacíficamente en su pantano hasta que Lord Farquaad decidió enviar a todos los personajes de cuento de hadas a vivir allí.

Con el fin de volver a su paz y tranquilidad.

Shrek se embarca en una búsqueda para salvar a una princesa y llevarla a Lord Farquaad a cambio de su pantano.

Lo que Shrek no se da cuenta es que la princesa Fioana tiene un secreto que lo hará cambiar de opinión sobre lo que realmente quiere.

Sing(Canta)

Animados en español completos peliculas

Películas para niños en español de Disney completas. Sing trata sobre el dueño de un teatro, el Sr. Moon, que está teniendo problemas financieros y a punto de perder su negocio. Como último intento de salvar el teatro, organiza un concurso de canto. No sabe que este concurso de canto lo cambiará todo de verdad.

También puedes encontrar muchas películas de Disney dobladas al español en Amazon, como:

The Lion King (El Rey Leon)

Películas para niños en español de Disney completas. Esta es la historia de un joven león, Simba, que perdió a su padre en un trágico accidente. Su malvado tío convence a Simba de que el accidente fue su culpa, obligando a Simba a huir.

Simba crece feliz en la selva con sus amigos Simon y Pumba hasta que se entera de que su familia de leones está en problemas y solo él puede salvarlos.

The Jungle Book (El Libro de la Selva)

Peliculas para niños en español de disney completas en youtube

El Libro de la Selva cuenta la historia de un joven cachorro llamado Mowgli que creció junto a sus amigos animales de la selva. Sin embargo, un día, los animales se enteran de que Mowgli está en peligro y trabajan para llevarlo a la aldea de hombres para mantenerlo a salvo.

Frozen (Una Aventura Congelada)

Películas para niños en español de Disney completas. Frozen trata sobre una joven llamada Elsa que tiene el poder de congelar cualquier cosa. Lucha por controlar sus poderes y ser una buena princesa. Pero finalmente decide que la presión es demasiada y huye a las montañas. Pronto se da cuenta de que su ausencia en el pueblo está haciendo más daño que bien.

Moana (Un Mar de Aventuras)

Películas para niños en español de Disney completas. Moana es la hija de un jefe que lucha por estar contenta dentro de los límites de su papel. Un día decide romper las reglas y partir para devolver el corazón de Tefilín a su legítimo dueño y salvar a su pueblo de la inanición.

Esta lista es solo el principio. De hecho, la mayoría de las nuevas películas de Disney tienen una opción de audio en español para hacerlo mucho más fácil.

Comprar Películas Españolas para Niños en Ebay

películas de fantasía completas

Si quieres comprar una película específica, búscala en Ebay. Simplemente escriba el título que está buscando con las palabras «en español» después de, por ejemplo, «Aladdin en español».

Pide prestado películas españolas en tu biblioteca local públicos animaciónaventurascomedia todos los públicos

Películas para niños en español de Disney completas. No esperabas eso, ¿verdad? Muchas bibliotecas locales tienen una sección de películas para niños. Aunque las portadas de las películas estarán en el idioma de la comunidad, verifique las opciones de audio en la parte posterior para ver si el audio en español está disponible.

Una vez que obtenga la película en casa y la coloque en el reproductor de DVD o en la computadora, irá a la sección de configuración y seleccionará idioma.

Allí puede cambiar el audio a español o agregar subtítulos, si la opción está disponible.

Compra auténticas películas españolas para niños en el extranjero todos los públicos comedia films

bambi la pelicula completa en español

Ya que sé que viajar por el mundo con niños no es una taza de té para todos, o en el presupuesto de todos, guardé este consejo para el final.

Películas para niños en español de Disney completas. Sin embargo, buscar películas en los mercados locales es una excelente manera de encontrar películas españolas auténticas y asequibles para niños.

En caso de que un viaje al extranjero no esté en su futuro cercano, todos estos títulos también están disponibles en Amazon Prime Video aquí.

Aquí hay algunas grandes películas españolas auténticas para niños.

La Leyenda de La Lorona

películas para niños en español de disney completas

Películas para niños en español de Disney completas. Esta película está basada en una famosa leyenda mexicana sobre una mujer cuyos lamentos llenos de culpa por ahogar a sus hijos llenan la noche. Un grupo de niños pequeños decide detenerla y evitar que secuestre a otros niños.

Anina

Anina es una niña de diez años que se mete en problemas en el patio de recreo y se ve obligada a soportar un castigo muy extraño.

Alamar

Películas para niños en español de Disney completas. Alamar cuenta la historia de un niño que está a punto de mudarse a Roma con su madre, pero primero se dirige a la costa de México para pasar un tiempo de calidad en una aventura épica con su padre biológico.

Si prefiere ver películas en línea, hay muchos lugares para encontrar películas españolas para niños sin tocar un DVD.

Películas en Español para Niños en Netflix

películas para niños en español de disney completas

Netflix es mi arma secreta favorita para encontrar películas españolas para niños en línea. Si desea que el contenido disponible aparezca en español, simplemente puede cambiar el idioma en «editar perfil».

Aquí hay instrucciones detalladas paso a paso para cambiar el idioma en netflix

Si no estás listo para hacer un cambio permanente al español, también puedes buscar «Idioma español» y Netflix te mostrará una lista de las películas disponibles en español.

Si quieres ver lo que está disponible antes de suscribirte a Netflix, puedes consultar esta lista de programas de televisión y películas en español disponibles en Netflix. Estas son algunas de nuestras películas infantiles favoritas en español en Netflix.

Canela

Canela cuenta la historia de una niña, María, que vive con su abuela en la Ciudad de México. Su abuela está de luto por la pérdida de su hija. En consecuencia, decide dejar de cocinar y abandona su restaurante.

A María se le ocurre un plan para llevar a su abuela de vuelta al restaurante y salvar el amor de su abuela por la cocina.

Coco

Coco cuenta la historia de un niño llamado Miguel que accidentalmente se encuentra atrapado entre la tierra de los muertos y la de los vivos. Tiene que conectarse con su familia antes del amanecer para regresar al otro lado.

Happy Feet (Rompiendo el Hielo)

En un mundo donde todos los pingüinos emperador cantan, Mumble, el bailarín, lucha por encontrar su lugar y enseñar a su familia y amigos a aceptar sus diferencias.

Bolt

Bolt es el comienzo de una exitosa serie de televisión, retratándolo como un perro con superpoderes. El único problema es que cree que todo es real. Un día, cuando se encuentra separado accidentalmente de su coprotagonista, se embarca en un viaje a través del país para salvarla.

Películas en Español para Niños en YouTube

YouTube es otra mina de oro para encontrar películas españolas para niños. Puedes hacer una búsqueda simple de «Películas para niños en español» o «Películas para niños en español» para encontrar una lista completa de opciones disponibles.

El único inconveniente de YouTube es que encontrar películas de alta calidad; a veces, las películas de larga duración pueden ser un desafío. A menudo, la gente tiene que cortar partes de las películas para que estén disponibles en YouTube.

Aquí están algunas de mis películas favoritas en español para niños disponibles gratis en YouTube:

Peter Rabbit (Las Travesuras de Peter Rabbit)

Películas para niños en español de Disney completas. Esta es la historia de algunos conejos curiosos que disfrutan robando comida del jardín del Sr. McGregor mientras hace todo lo que está en su poder para detenerlos. Finalmente, el Sr. McGregor fallece y la batalla entre los conejos y el dueño del jardín llega a un nivel completamente nuevo cuando uno de los parientes del Sr. McGregor se muda.

Baby Boss (Un Jefe en Panales)

Esta divertida película cuenta la historia de un bebé, que en realidad es un ejecutivo de Baby Corp., y su hermano mayor Templeton. Después de convertirse en amigos improbables, los dos niños combinan fuerzas en una búsqueda para derrotar a Puppy Co.es un ruin plan para hacer que los cachorros sean más deseables que los bebés.

Ferdinand (Ole, El Viaje de Ferdinand)

Ferdinand es la historia de un toro dulce y amable que prefiere oler flores a pelear. La película narra su viaje para reconciliar su personalidad con las expectativas de lo que significa ser un toro.

Inside Out (Intensa Mente)

Inside Out cuenta la historia de una joven, Riley, que acaba de mudarse a una nueva ciudad. La película nos da una mirada interna a su mundo de emociones y la lucha por mantener feliz a Riley mientras se adapta a una nueva vida.

Películas españolas de Disney en Disney + y Youtube

También puedes encontrar muchas películas de Disney en español en YouTube y en Disney+.

Si tienes nostalgia de las películas de Disney más antiguas, echa un vistazo:

The Little Mermaid

La sirenita cuenta la historia de una joven sirena llamada Ariel, que se enamora de un príncipe humano. Tiene que elegir entre su vida bajo el mar o una nueva vida en tierra.

Cinderella (Cenicienta)

Cenicienta es la historia de una hermosa joven obligada a ser sirvienta de su madrastra y hermanastras. No tiene a nadie más que a sus amigos ratones para hacerle compañía. Es decir, hasta que un día, la casa recibe una invitación para ir al palacio para un baile y Cenicienta decide hacer una aparición.

Beauty and the Beast (La Bella y La Bestia

animados en español completos peliculas

La Bella y la Bestia trata sobre una joven rata de biblioteca llamada Bella que tropieza con el castillo de la Bestia mientras intenta salvar a su padre. Se entera de que las cosas en el castillo no siempre son como parecen y que la Bestia puede necesitar su ayuda tanto como su padre.

Y la lista continúa! Desafortunadamente, la calidad de audio de las películas más antiguas no siempre es la mejor en YouTube. Si es una película que te encanta y quieres ver con frecuencia, comprar la película en Amazon o Ebay es una mejor opción.

Películas en Español para Niños en Amazon Prime – todos los públicos animaciónaventurascomedia – los públicos animaciónaventurascomedia todos – de dic de anthony joshua vs otto wallin live fight – joshua vs wallin live fight

Películas para niños en español de Disney completas. Si ya tiene Amazon Prime, su membresía incluye acceso a videos Prime. Busca «Películas españolas para niños» en Prime Videos y encontrarás varias películas españolas gratuitas para niños listas para que las veas, como:

Maya the Bee (La Abeja Maya)

La pequeña Maya se hace amiga de los avispones poco confiables a pesar de las advertencias de su madre de no hacerlo. Cuando la Jalea Real es robada a las abejas, todo el mundo piensa que Maya era cómplice de los avispones. Depende de Maya y sus nuevos amigos encontrar la Jalea Real y demostrar su inocencia.

Space Chimps

los públicos comedia todos

Un chimpancé se dirige al espacio para rescatar una sonda espacial que desapareció en un agujero de gusano.

Preguntas Frecuentes FAQ

¿Dónde puedo ver películas de Disney en español latino?

Puedes ver películas de Disney en español latino en plataformas de streaming como Disney+ y otras plataformas que ofrezcan contenido de Disney en tu región. También puedes encontrar algunas películas en español latino en servicios de alquiler de películas en línea.

¿Qué películas hay en Disney para niños?

Disney ofrece una amplia variedad de películas para niños en su catálogo, que incluyen clásicos animados como «El Rey León», «La Sirenita», «Blancanieves» y muchas más. Además, Disney produce regularmente nuevas películas orientadas a un público infantil.

¿Cómo se llama la película más famosa de Disney?

La película más famosa de Disney es posiblemente «El Rey León». Esta película animada de 1994 se ha convertido en un clásico y ha sido ampliamente reconocida y apreciada en todo el mundo.

¿Qué películas infantiles puedo ver en YouTube?

En YouTube, puedes encontrar una variedad de películas infantiles que los usuarios han subido de forma gratuita. Sin embargo, la disponibilidad de estas películas puede variar y es importante respetar los derechos de autor al ver contenido en línea.

¿Dónde puedo ver películas infantiles gratis en español?

Puedes encontrar películas infantiles gratis en español en plataformas de streaming gratuitas o con anuncios, como algunas versiones de YouTube, así como en bibliotecas en línea y servicios de video bajo demanda que ofrecen una selección de películas gratuitas.

¿Qué películas infantiles puedo ver en YouTube?

YouTube es una plataforma donde puedes encontrar una amplia selección de películas infantiles, tanto clásicas como más recientes, que los usuarios han subido de forma gratuita. Solo asegúrate de buscar películas que sean legales y respeten los derechos de autor.

¿Puedo ver una película de Disney en español?

Sí, puedes ver películas de Disney en español en varias plataformas de streaming que ofrecen opciones de idioma, como Disney+, donde puedes cambiar el idioma de audio o los subtítulos al español si está disponible.

