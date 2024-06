SE PELÓ JOSE DOMINGO PEREZ NO PUDO ABRIR CELULARES DE ALAN GARCIA

10 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

A estilo del «lagarto» Vizcarra todo estaba armado para el circo.

El fiscalete tenía preparado el show con la prensa caviar, la apertura de celulares de Alan Garcia es el foco central de una orgía morbosa, planificada por la fiscalia con el objeto de chantajear los votos congresales que definirán si las ONG siguen operando como quieren o si se ajustan a ley.

Si el fiscal quiere investigar a Luis Nava, a Miguel Átala, con otros 6 coinvestigados, ¿por qué no han ingresado a los teléfonos de esos coinvestigados? Se investiga al fallecido, pero no a los que están vivos. Es todo un despropósito, una arbitrariedad, una locura. Se está llegando a un derecho de ultratumba. Es decir, pretender seguir investigando las comunicaciones que tuvo el expresidente García que ya hace cinco años falleció”.

Este debe ser el comunicado que soltó Pérez después que arrocharon el pedido de prisión preventiva contra Keiko, una ridícula nota de prensa citada por varios medios:

1. No tiene el formato de los comunicados oficiales de la Fiscalía, no está en sus redes oficiales. Parece redactada en otro despacho de la fiscalía.

2. Si el proceso penal, y en especial los actos de investigación, son reservados, ¿qué justifica difundir esto?

3. La necesidad de proteger la reserva es más intensa porque se trata de la privacidad de un fallecido, que ahora compete a sus herederos.

4. Aunque la nota garantice que se logrará la «extracción de información», la tecnología forense tiene límites (la fiscalía peruana utiliza Cellebrite cellebrite.com/es/pagina-prin…).

5. Un móvil encriptado (iPhone en especial) podría, en el mejor de los casos, tardar meses en ser vulnerado (aún no existe computación cuántica comercial).

6.¿Porqué no aprovechan y sueltan los audios conseguidos por Colchado en el espionaje de los fiscaletes contra Alan García?

No se pudo armar el circo, al no acceder a los celulares de Alan García: diligencia de extracción se suspendió por cuestiones técnicas de la Oficina de Peritajes no se pudieron revisar los equipos del fallecido expresidente.

“La diligencia se ha pretendido instalar aun cuando las defensas han solicitado la suspensión por acciones de tutela que han planteado, pero el aspecto técnico es el que, lamentablemente no ha podido permitirnos llevar a cabo esta diligencia”.

Aseguró que no hay una fecha exacta para que se reprograme la diligencia ya que “va a depender mucho de lo que disponga la parte administrativa de la Fiscalía de la Nación”. “Esto ya escapa a la competencia propia de los fiscales y de los peritos. Es un tema eminentemente técnico y administrativo”.

No me queda ninguna duda, que la Fiscalía se ha convertido en el Concilio de Constanza 2.0, este concilio de la edad media investigó y condenó a Jhon Wyclef en 1415, cuando Wyclef ya tenia 31 años de muerto (en Lutterworth, Inglaterra, el 31 de diciembre de 1384), ordenó que sus restos fueran quemados y las cenizas arrojadas a las aguas del río Swift, que baña a Lutterworth. ¡¡¡Todo es una podredumbre!!!