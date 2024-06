Más de 62 000 padres aliados en la prestación del servicio alimentario Qali Warma

En Arequipa, José Totocayo Torres, integrante del Comité de Alimentación Escolar (CAE) de la I. E. N.o 40548 Santa Rosa de Lima, ubicada en el anexo Cuspa del distrito de Puyca, provincia de La Unión, demuestra su exquisito don culinario cuando prepara un guiso de fideos con pescado y un bebible de harina de arroz, que los escolares consumen a primera hora, antes del inicio de clases. Él sabe que niños bien nutridos lograrán un óptimo proceso de aprendizaje.

Por su parte, José Chávez padre de familia de la I. E. N.o 1253 Francisco Bolognesi en Santa Anita, pone de relieve que los padres de familia se involucren en el servicio alimentario escolar. Destaca que alimentos como el huevo sancochado son un importante aporte de nutrientes. A esto se suman los panes y galletas, que son del agrado de los escolares.

By