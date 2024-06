Fiscalete Domingo Pérez encargado de revisar celulares de Alan Garcia

By

13 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Más show, más circo, más cortinas de humo no tengan la menor duda de que cualquier cosa por más mínima que sea IDL de Gustavo Gorriti se las filtrará a la prensa vendida, cómplice del cerco al presidente Alan Garcia, con la finalidad de hacer escarnio de un fallecido.

«Fiscalía extraerá este viernes información de los celulares de Alan García, la diligencia forma parte de la investigación que se le sigue a Luis Nava y Enrique Cornejo».

Se revisará los 2 teléfonos incautados de Alan García, no podía ser de otra manera el fiscalete José Domingo Pérez será el encargado de realizar estas diligencias por el caso Odebrecht. La apertura y extracción de la información se realizará este viernes 14 de junio en el contexto de la investigación a los exministros Luis Nava, Enrique Cornejo, entre otros, por los presuntos delitos de colusión, lavado de activos y otros.

Cabe recordar que la diligencia había sido autorizada por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional el pasado 11 de marzo, resolución que fue confirmada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional el 24 de mayo último.

Asimismo, se precisa que los hechos objeto de investigación están referidos a la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima y la continuación de la construcción del Corredor Vial de la Interoceánica Sur (tramo 2 y 3).

Como se explica que el responsable del cerco contra el expresidente Alan Garcia, el fiscal Pérez el mismo quien autorizó que Odebrecht vendiera la hidroeléctrica de Chgalla por 500 millones y que los brasileños se lleven el dinero del Perú, con la mafia caviar distraen a la opinión pública con estas tonterías para darle impunidad a Odebrecht, a los Graña Miroquesada, Chicho Mohme, Gustavo Gorriti…, la verdad es que JDP busca «escapar» de todas las imputaciones en su contra que a soltado Jaime Villanueva, al realizar esta medida.

La acusación por corrupción contra García se originó en su segundo mandato, cuando la constructora brasileña, según la tesis fiscal, le pagó unos 6,2 millones de euros por la adjudicación de la Línea 1 del Metro de Lima. Aunque la acción penal contra el exmandatario se extinguió con su muerte, el equipo de fiscales busca en los teléfonos confiscados información relevante sobre otros investigados, incluido ministros y colaboradores cercanos:

1.- El Ministerio Público sostiene que los miembros de la presunta red criminal se comunicaron mediante correos electrónicos, chats y llamadas de WhatsApp, lo que justificó la intervención judicial de estos equipos. Aunque inicialmente desestimado en 2021, el Poder Judicial autorizó la apertura y análisis de las comunicación.

2.- El abogado del exjefe de Estado, Erasmo Reyna, ha señalado que la autorización de levantar el secreto de las comunicaciones de los dos teléfonos es un “acto arbitrario e inconstitucional”. “No se puede continuar actos de investigación sobre una persona que ha fallecido. Respecto a los herederos, son terceros en el proceso. No pueden ejercer ningún derecho de defensa en el marco de una investigación que no se sigue contra ellos. No se ha respetado el principio de legalidad procesal”, declaro.

3. Además, Erasmo Reyna sugirió que detrás de la medida podría haber un interés en hacer pública información personal y familiar del exmandatario, lo que generaría un “grave daño a su memoria y a la privacidad de sus familiares”.

4.- ¿Por qué no se ha levantado el secreto de las comunicaciones de los ocho investigados vivos? No se investiga a los muertos, pero sí al fallecido. Estamos frente a un acto ilegal. Por primera vez en la historia se llevará a cabo una medida así contra una persona fallecida”, dijo.

5. Herederos y expertos jurídicos han expresado su desacuerdo y preocupación por las posibles filtraciones y el uso indebido de la información contenida en los dispositivos.

Gustavo Gorriti a Fiscalía: “No entregaré, ni entregará IDL-Reporteros, información alguna sobre contactos, ni llamadas”

Todo desafiante remitió un documento al fiscal supremo Alcides Chinchay, quien pidió requisar su teléfono (a raíz del testimonio del ex asesor de la suspendida fiscal general Patricia Benavides, Jaime Villanueva),que usó entre 2016 y 2021. acción que desató una ola de solidaridad internacional del gremio periodístico y organizaciones en defensa de la libertad de expresión y caviares: GORROTI NO ES PERIODISTA, pero entre caviares se apoyan.

Chinchay, quien pidió requisar ese móvil y el de los fiscales del caso Odebrecht, busca determinar si los magistrados Rafael Vela y José Domingo Pérez entregaron información reservada sobre el caso abierto contra Benavides por supuesta organización criminal, a cambio de que el reportero de investigación ejerza una presunta presión mediática.

Según el testimonio de Villanueva, los fiscales investigados y Gorriti acordaron acorralar al expresidente Alan García en las investigaciones abiertas en su contra por presuntos sobornos de Odebrecht para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, un caso por el que iba a quedar detenido de manera preliminar. Ese mismo día, el exgobernante se suicidó.