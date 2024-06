Contratista no concluyó instalación de equipos de bombeo de aguas residuales

Up Next

Los equipos también se encontraban en el local central de la EPS Grau, según el informe de Hito de Control N°037-2024/3470-SCC, De igual forma, no se había cumplido con el plazo contractual (111 días calendario).

La misma situación se evidenció en el ítem N.° 4 que corresponde a los CBAR Primavera Nueva, El Indio, Miraflores y Gonzáles Prada, ubicadas en el distrito de Castilla. Durante la inspección, los auditores corroboraron que solo se ejecutaban labores de montaje de equipos en la estación de bombeo del asentamiento humano El Indio, mientras en el resto no había ningún trabajo.

Según el Informe de Hito de Control N° 036-2024-OCI/3470SCC, durante la visita realizada por una comisión de auditores del OCI respecto al ítem N° 2 del proyecto, se verificó que el contratista realizaba trabajos de montaje de equipos de bombeo en una sola estación de bombeo, denominada CBAR Almirante Grau, ubicada en el asentamiento humano del mismo nombre, mientras que en las estaciones Sur Medio y Paredes Maceda aún no se iniciaban estos trabajos. Incluso, los equipos se encontraban en el local central de la entidad pendientes de su traslado a las indicadas estaciones para su montaje, instalación y puesta en funcionamiento.

Piura, 13 de junio de 2024. – La Contraloría General, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Grau S.A., advirtió que el contratista no concluyó los trabajos de instalación de los equipos de bombeo de aguas residuales de los ítems N° 2 y N.° 4, que corresponden a sectores de los distritos Veintiséis de Octubre y Castilla, pese a que culminó el plazo contractual.

By