Perú, entre el espanto, la corrupción, la delincuencia y la mediocridad

¡Si Belaúnde estaba en las nubes, Dina Boluarte se «ausenta» para hacerse sus retoques!

Estamos tan jodidos que hoy nadie duda del hartazgo y la desesperación de la gente por la ola delincuencial que asola a nuestro país, por los malditos corruptos, delincuentes, criminales y extorsionadores, que se ríen del estado de emergencia en catorce distritos, siguen asesinando y metiendo balas como cancha. Para el gobierno, todo está controlado.

Definitivamente la falta de un verdadero plan contra la criminalidad organizada no prospera por la complicidad de las más altas esferas del poder, ESPECIALMENTE del MININTER, sumado a la realidad corrupta del sistema judicial y fiscalía del estado. No existe voluntad política clara ni la decisión de adoptar estrategias con el personal idóneo ni las instituciones involucradas en seguridad ciudadana.

La convulsión social que estamos viviendo en el país, es de consecuencias imprevisibles, nada está dicho, hay gente que quiere sacar ventajas promueven UN PARO NACIONAL Y MARCHAS PROGRAMADAS POR DIFERENTES SECTORES QUE MAQUINAN PARA EL 13, 14, 15 DE NOVIEMBRE Y SABOTEAR LA REALIZACION DEL FORO INTERNACIONAL DE APEC. Pero lo que llama la atención y preocupa, es que en el Gobierno no haya nadie capaz de calibrar este grave estado de cosas en su real dimensión.

HORAS AGOTADAS POR PESADILLA

HACKEARON INTERBANK, uno de los bancos más reconocidos de Perú, se encuentra bajo un escrutinio considerable después de que se confirmara una filtración de datos más de 3 millones de clientes peruanos. Los datos expuestos son: nombres, fecha de nacimiento, direcciones, teléfonos, correos, datos de tarjetas, CVV, contraseñas, credenciales de API internas, LDAP, credenciales de acceso a la base de datos del banco en Azure, transacciones bancarias, saldos en Tunki.

¿Dónde está haciendo publicaciones el hacker? ¿En ciertos foros a los cuales puedes acceder solo con navegadores como TOR? No. ¡¡¡ BREACH FORUMS!!! Se debe entender que este no es un hacker cualquiera, que encuentra una brecha y te pide dinero para solucionarlo, NO. Este es un hacker que te ha robado, y te extorsiona. Claro, pero lo normal es que el Hacker encuentre la Brecha y te diga que tienes un error, así tú le pagas y solucionas el problema.

“El hacker Kzoldyck le pidió $4 millones a los de Interbank para darles la data y corregir los puntos vulnerables de su sistema, a lo que el banco se negó. Entonces, el experto cibernético contraatacó publicando los datos de 3 millones de clientes que hoy circula por internet al mejor postor”.

HACKERS TIENEN OTRAS VÍCTIMAS

Un nuevo hacker publica una «muestra» de la base de datos (2022-2023) ahora del BCP y afirma tener acceso a su sistema. ¿Se trata de un ataque masivo? desde hace meses están que venden “BD” de la RENIEC, además TIENEN ACCESOS a las APIS de VARIAS ENTIDADES DEL ESTADO, no son ataques de ahora sino de hace años, meses, pero como aquí les llega “al huevo” altamente la seguridad de Sistema de información, hoy están pagando sus errores.

ATMÓSFERA RARA

¿Una cortina de humo? ¿Con este ataque masivo de hackers a varias instituciones del país nos está distrayendo del tema de los sicarios, del paro y no declarar que hacía el “cofre” en Mikonos, con la presidenta ausente? ¿en un departamento alquilado por cubanos? ¿No será un psicosocial del gobierno para salir del debate nacional sobre su incapacidad y corrupción generalizada?

Siempre no faltan algunos imbéciles, testarudos que no han aprendido la lección de no saber votar y son los responsables de tener a estos gusanos en el Ejecutivo y Legislativo, ahora bien a partir de todo esto traigo mi respuesta personal, como muchos grandes autores y pensadores de la actualidad se han dado cuenta ya, «The truth is out there» y la solución a nuestros problemas la tenemos frente a nosotros brillando, esperando ser vista y no sólo eso sino ser utilizada y aplicada.

La clase política en nuestro país tiene mala fama, muchos sin saber leer ni escribir se han hecho millonarios, en un país donde las riquezas emanan del subsuelo sin mayor esfuerzo, pero estos corruptos contaminan todo lo que tocan. Las instituciones no cumplen su función y generan el caos. Los organismos contralores y de justicia se hacen de la vista gorda, la fiscalía no investiga, el Defensor del pueblo y el Contralor de la República, son estatuas de cemento.

Con la soga al cuello por todas la pruebas en contra, la presidenta Dina Boluarte, niega toda ayuda a Vladimir Cerrón y justifica que «cofre» en el sur de Lima: Fue un viaje familiar a condominio Mikonos, en el balneario de Asia. ¡¡¡Tema que creó, controversias entre el vocero presidencial Fredy Hinojosa y el desaforado premier Adrianzén!!!

Como si fuera poco Beto Ortiz: «Dina Boluarte ingresó al quirófano de la Clínica del doctor Cabani, en San Borja, el 29 de junio del 2023 y estuvo internada hasta el 9 de julio del 2023». ¿Quién gobernaba el Perú en su ausencia?

Graves faltas a la Constitución. La mentira es una incapacidad moral para gobernar. Causal de vacancia y juicio político a todos sus complices.