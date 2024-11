BARATA LA SACÓ RECONTRABARATA Y SE BURLÓ DEL PERÚ

By

Va a CIDH para evitar captura internacional ya que el Poder Judicial dictó 36 meses de presión preventiva.

¡¡¡SE LAS SABE TODAS!!!

El directivo de Odebrecht, Jorge Barata, se burla del Perú, fugó gracias a fiscaletes Jose Domingo Perez y Rafael Vela, del Juez Concepción Carhuancho y la exministra de Justicia, Marisol Perez Tello, tuvieran cómplices que hoy pontifican sobre seguridad y corrupción, como Gustavo Gorriti, Grupo el Comercio y La República.

Basta de impunidad Sinvergüenzas!

La pepecista Perez Tello-hoy caviarona-, siendo ministra; despidió a destacadas Procuradoras, Julia Principe y Katherine Ampuero, quienes trabaron embargo contra empresa corrupta Odebrecht, después Odebrecht vendió todo y se largaron! Marisol Perez Tello, debería ser denunciada por traición a la patria ya que ella levantó el embargo a la corrupta Odebrech, para un caviar con ver a su enemigo preso a cualquier cosa no le interesa pactar con otro delincuente en contra del Estado osea contra los peruanos.

Estos traidores a la Patria, son tan conchusos que hoy claman por lucha contra la corrupción, son los que protegieron a BARATA, JDP, Vela y Gorriti ¡¡¡defendieron mantener en secreto acuerdo con ODEBRETCH!!! Se sabe este se elaboró en sede de IDL, como si no fuera poco

ahora pretenden postular nuevamente a un cargo público. Me pregunto? Estas garrapatas no saben vivir sin los frijoles del Estado…

¿Alguna vez la hidra de la corrupción colaboró con la justicia peruana? Cojudeó con soltar los «codinomes» y no pasó nada!

Las ricas feijoadas de Odebrecht

1.Juez Richard Concepción Carhuancho ordenó excluir a Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, de la investigación por colusión. Barata continuó el proceso para convertirse en colaborador eficaz, cojudeo a todos en complicidad de fiscaletes y no pasó nada, ni siquiera entregó famosos «codinomes».

2.Ya no se puede esperar nada ni especular para ver que pasa y si Barata cantaba todo sin excluir nada y sobre todo con un Poder Judicial que no está a la altura de las sircunstancias. Veamos ¿Han pensado cuánto del monto de «fondos de corrupción», se habrá quedado entre las uñas de Barata?. Creo a Odrebrecht le resultó el negocio «caro».

3.Mejor oportunidad que país se libre ¿Han pensado cuanto del monto de «fondos de corrupción», se habrá quedado entre las uñas de Barata?. Creo a Odrebrecht le resultó el negocio «caro». esta clase política corrupta no hay, deseamos política honrada, honesta con personas honorables, un país tan rico en cultura, gastronomía y otros, pero vivimos en anarquía y desigualdad, vivir para ello…



4. Que se ganó con cancelar la condición de colaborador eficaz a Barata, por negarse a declarar en el juicio contra Ollanta Humala, incumpliendo el acuerdo, es decir, el corrupto Barata ¡SIEMPRE HA HUEVEADO POR AÑOS AL PERÚ EN COMPLICIDAD DE LOS INEPTOS FISCALES R. VELA BARBA y J.D. PÉREZ!

5.¿PORQUÉ NO MUESTRAN EL ACUERDO?

No lo harán porque Barata es un pendenciero, corrupto y está bajo el comando de Lula, quien es Él que los saca del juicio de Odebrecht, porque Lula es socio y NO LE CONVIENE QUE HUMALA este arrestado. Lula quiere que regrese «cosito» Ollanta a Presidencia, a lado de Gorriti y Vizcarra. Entienden?

6. Domingo Pérez y Vela Barba no la sacaron tan barata, cuánto fué la pecata mía y porqué ODEBRECHT la sacó tan barata? Ellos tienen que explicar a la justicia ante el enorme daño ocasionado al país. ¿Qué espera Congreso para llamar al Fiscal de la Nacion?

7. Hasta el enano mental «H13», hace creer que la DBA se quieren bajar a los ineptos José Domingo Pérez y Vela Barba, para tapar que Barata dejó de ser colaborador Lava Jato. Y este par de ineptos ya le regalaron a Odebrecht cientos de millones. ¿EN QUE BENEFICIÓ EL REFERIDO ACUERDO? ¿LA DECISIÓN JUDICIAL? ¿CUÁNDO ODEBRECHT NO DEVOLVERÁ NADA?

Ineptos? NO. ARREGLADORES. Dejen de engañarnos, esto fue concertado. Por eso no exhiben el ACUERDO SE COLABORACION EFICAZ

El periodista Umberto Jara reveló que el fiscal José Domingo Pérez firmó un acuerdo con Odebrecht que impide usar pruebas contra Jorge Barata, permitiéndole mentir y entregar documentos falsos sin consecuencias legales. En 2019, Jorge Barata reconoció que Odebrecht entregó sobornos a Alejandro Toledo por US$31 millones. El brasileño recordó que el presidente le pedía celeridad. «Oiga Barata, paga carajo», evocó ante los fiscales.