Advierte a clientes que abandonen el sistema financiero cuanto antes: “Los problemas son de nivel aterrador”.

Los datos expuestos son: nombres, fecha de nacimiento, direcciones, teléfonos, correos, datos de tarjetas, CVV, contraseñas, credenciales de API internas, LDAP, credenciales de acceso a la base de datos del banco en Azure, transacciones bancarias, saldos en Tunki.

El @interbank debería pronunciarse. SE RECOMIENDA CAMBIAR LAS CLAVES. Y si esa clave la usan o es similar a la de sus correos, redes u otros bancos, también cambiarlas.

«Tómenle foto a sus saldos. Están diciendo que no pueden cambiar de clave porque la app o web está en mantenimiento».

Alarma: Hasta ese momento no había acceso a ninguna plataforma de Interbank, ni en las oficinas, habían cancelado el servicio a nivel nacional de todo. Se cayó el app de Interbank. Dicen estar en mantenimiento. Previamente hubo un correo que tenía un enlace para contestar una encuesta sobre app de Interbank

El hacker volvió a publicar algunos supuestos correos de su respuesta a dicho banco:

«Me has retrasado durante casi 20 días, dijiste que pagarías, ayer preguntaste sobre posibles planes para el infiltrado y ahora te burlas diciendo que te has rendido, y además quieres que me detenga, ¿es así? Si hubieras dicho desde el principio que no llegarías a un acuerdo, simplemente podría haber vendido tus datos sin mucho problema, pero ahora has hecho un enemigo.

Verás lo que sucederá, incluso si me toma meses alcanzar a millones de clientes. Has destruido toda mi buena voluntad, no debí haberte confiado. Verás lo que sucederá a partir de mañana. Aplica donde quieras, todos tus clientes, el pueblo peruano y la prensa internacional sabrán que has perdido casi 4 TB de datos de clientes.