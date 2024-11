533 Vistas

Gobierno de Dina Boluarte autoriza ingreso de tropas estadounidenses con armas de guerra

¿PARA QUE SIRVEN LAS FF. AA. Y LA POLICÍA DEL PERÚ? ¿SE ENCARGARÁN DE REPRIMIR A MANIFESTANTES?

A pedido de Dina Boluarte, el Congreso autorizó el despliegue de 600 Infantes de Marina para resguardar el foro APEC. ¿Entonces los militares de Perú sólo se encargarán de la represión de manifestantes desarmados?

No me vengan con cuentos NO se trata de la OPERACIÓN UNIDAS, que tiene como fin entrenar, capacitar, cooperar y establecer vínculos de confianza entre las armadas de la región. Cada año varian sus sedes. Ya en la Academia de Guerra Naval se llevó a cabo el jueves 12 de septiembre, la ceremonia que dio término a UNITAS 2024, versión 65 de este encuentro internacional que reunió a 24 países, más de 4.300 personas, 19 buques y 23 aeronaves, y que tuvo a la Armada de Chile como anfitrión el 12 sept 2024. Yo como exinfante de marina he participado en varias ocasiones.

Entonces ¿Cómo se come esto? ¿Traición a la patria? Ahhhh, los alcahuetes de la Junta de Portavoces aprobaron el ingreso a agenda del Pleno del Proyecto de Resolución Legislativa 9307: que autoriza el ingreso de tropas extranjeras para hacerse cargo del control territorial de la capital y alrededores por 21 días (durante APEC).

Esta decisión del Ejecutivo y Legislstivo afecta a la soberanía, SÓLO DEMUESTRAN INCAPACIDAD FUNCIONAL E INSTITUCIONAL DE NUESTRAS FUERZAS DE SEGURIDAD INTERNA.

Justo cuando el pueblo arrecia la lucha en contra de la criminalidad, sicariato y extorsiones, el régimen Boluarte y sus aliados del Congreso, apelan a fuerzas armadas extranjeras, a quienes entregan el control total o parcial del territorio nacional por 21 días. Esta es una infracción constitucional más, que se agrega a la cadena de oprobio contra el pueblo peruano harto de la incapacidad del gobierno para enfrentar el delito.

¿A QUIÉNES AMEDRENTAN? EL PUEBLO TIENE DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA.

Para ello, maquillan la informacion en el diario EL PERUANO: El Poder Ejecutivo autorizó el ingreso al territorio nacional de personal militar de los Estados Unidos, con la finalidad de realizar actividades de cooperación de entrenamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, del 1 de junio al 31 de diciembre del presente año.

Mediante Resolución Legislativa Nº 31758, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se precisa que se efectuarán actividades de operaciones especiales con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta (CIOEC).

Además, con las Fuerzas Especiales Conjunta (FEC), las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Marina de Guerra, el Grupo de Fuerzas Especiales (GRUFE) de la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) o la Dirección de Fuerzas Especiales (DIROES) de la Policía Nacional del Perú.

Los entrenamientos se efectuarán en Lima, Callao, Loreto, San Martín, Santa Lucía, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana y Apurímac.

El equipo militar estadounidense tendrá la autorización de ingresar al país con armas de guerra, para los fines expuestos en la presente resolución.

¿Qué más podemos esperar? ¿Qué China desplace sus tropas en el Puerto de Chancay?

Cuándo no se tiene techo de vidrio, se dice sin temor lo que uno piensa, y la población quiere saber todo lo que sucede en nuestro país.