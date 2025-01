Ministroll «chaleco» de presidenta Boluarte, ya fue.

By

Revientan la casa de la salsa a granadas a unas cuadras de la municipalidad de La Victoria y el ministro del Interior?

“Para que tengan una idea, en México mueren 100 personas diarias, y en Colombia, por si no lo saben, en 2024 se registraron 13,000 muertos. Así que no vengan a compararnos. Nosotros estamos haciendo un trabajo arduo, comprometido y con seriedad. No sean cuentacuentos”, afirmó Santiváñez.

La situación es tan grave, que un colega me cuenta de una reunión de emergencia en Palacio de Gobierno, señalan que por indicaciones de la presidenta «viajera», en este momento se realiza una cónclave entre vocero presidencial Fredy Hinojosa, el ministro Santivañez, dos ministros más y dos trabajadores de la oficina de comunicación estrategia. ¿Cuál es el motivo? Una jalada de orejas al «ministroll», Juan José Santivañez por no hacer el plan operativo para movilizar a las FFAA a Trujillo luego del atentado al Ministerio Pinlico. En una reunión anterior, Santivañez habría respondido que no pudo culminarlo porque sus asesores se encontraban con descanso médico.

Es por ello que, mientras la Jefa de Estado, Dina Boluarte, se encontraba en Suiza, la presidencia emitió este pronunciamiento sin sustento técnico, asegurando que la PNP y las FFAA iban a tomar la ciudad de Trujillo para enfrentar un acto de terrorismo urbano.

El futuro del «chaleco rabioso: está decidido hace semanas. Son horas claves que definirán la continuidad o no de Santivañez al frente del Ministerio del Interior. Algunas fuentes señalan que se evalúa pedirle su renuncia al cargo, que le quedó «más ancho que su panza.



Pero eso no es todo, el tremendo»roche» cometido por Juan José Santiváñez, es un delito que lo puede llevar 7 años a «canadá»:

1. En el programa Punto Final transmitido por Latina, ante la pregunta de la conductora Monica Delta sobre la noticia aparecida en el semanario Hildebrandt En Sus13 respecto a la versión de un Testigo Protegido (en referencia al TP 11-2024) sobre su vinculación con el abogado Vivanco, defensor de Nicanor Boluarte, el titular del Mininter dice que ese testigo debe ser Junior Izquierdo (en alusión al ex miembro de la DIVIAC conocido como «culebra»).

2. Al respecto, el artículo 409°-B del Código Penal vigente, sanciona la REVELACIÓN INDEBIDA DE IDENTIDAD:

«El que indebidamente revela la identidad de un colaborador eficaz, TESTIGO, agraviado o perito protegido, Agente Encubierto o especial, o información que permita su identificación», será reprimido con pena privativa de la libertad de 4 a 6 años. Sin embargo, dado su condición de «funcionario público y por el ejercicio de su cargo tiene acceso a la información», la pena se agrava y será de 5 a 7 años.

3. En buen romance, al revelar la identidad de un testigo protegido se atenta contra la integridad de la persona.

4. Entonces, corresponde de oficio a Fiscalia aperturar una investigación fiscal contra el peor ministro del Interior que tiene el país desde que retornamos a la democracia en 1980.