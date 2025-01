Exitoso inicio de los “Talleres de verano 2025” de Casa de la Cultura de Marcavelica

El martes 21 se dio inicio al taller de dibujo y pintura que está a cargo del Prof. Fernando Urbina Pintado. Taller que ha tenido muy buena acogida con la satisfacción de los padres de familia que han confiado en esta asociación cultural sin fines de lucro que cuenta con más de tres años de creación y que lamentablemente no recibe apoyo de las autoridades políticas del sector.

