Beneficencia de Sullana recibió más de S/ 1 millón para “Centro de Adultos Mayores”

No respondieron

El Art, 3 de la precitada Resolución dice a la letra “Los recursos a que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial Resolución Ministerial, no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son distribuidos, bajo apercibimiento de iniciarse las acciones administrativas, civiles y/o penales que correspondan.

De acuerdo a la mencionada Resolución Ministerial, se “Autoriza a la Oficina General de Administración del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP para que, a través de sus unidades orgánicas, distribuya a favor de la Sociedad de Beneficencia de Sullana la suma de S/ 1 384 739,30 (UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 30/100 SOLES), de los recursos custodiados en la cuenta corriente N° 00-068-385296 “MIMP-DEPOSITO 1% VENTA BRUTA DE JUEGO DE LOTERIA Y SIMILARES”, que constituyen los recursos financieros generados por el pago del 1% de la venta bruta de los juegos de lotería y similares organizados por las Sociedades de Beneficencia, en el plazo que no exceda de los cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de emisión de la presente Resolución Ministerial.

By