Urgente: Olla común de Comas necesita apoyo para alimentar 140 familias

Empresas privadas y personas solidarias interesadas en colaborar con dinero o alimentos no perecibles pueden contactarse con Gianella Pareja mediante número de celular 959 866 153 o el correo electrónico [email protected]

“La mayoría de los pobladores no cuenta con empleo, y por eso necesitamos más apoyo del gobierno”, enfatizó el dirigente tras recordar que las ollas comunes son esenciales para combatir el hambre y la malnutrición, proporcionando comidas nutritivas a miles de familias necesitadas.

