En Piura ANA entrega equipos de medición para la seguridad de la presa Poechos

Up Next

Según datos del MIDAGRI, el Perú es uno de los diez principales proveedores de alimentos en el mundo, con ventas anuales de alimentos que superan los US$ 10,000 millones, destacando nuestro país como uno de los más importantes productores y exportadores mundiales de uvas, arándanos, paltas, quinua, mangos, banano, café, entre otros.

By