ELECCIONES 2026: estamos entre partiduchos y electarados

By

5 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Más de 30 partiduchos políticos participarán en próximas elecciones generales 2026 en nuestro país

Todo gracias a la “mano negra” del comunista Salas Arenas presidente del JNE: esta estrategia “divide y vencerás” se remonta al imperio de Roma y la frase es atribuida al emperador Julio César. Fue también usada por el cristianismo y atribuida a Satanás, el rey de la discordia y de Satanás, el rey de la división. También se adaptó a las guerras y a las guerrillas modernas y hasta a las democracias para ganar elecciones. Se trata de crear confusión para desconcertar y dividir a la sociedad mientras el déspota se va fortaleciendo.

Como estamos en el Perú y todo es posible cada vez hay mas partidos por inscribirse, crece el número de sinvergüenzas que sueñan con el “partido propio”, más fácil de conseguir que la “casa propia”, porque les entrega más réditos en poder y dinero- venta cupos para candidatos al Congreso- como una especie de “tinka”. Saben que ir a las elecciones es «como tirar los dados en la mesa», porque hay una gama de «electarados», desinteresados, distraídos, desconfiados y emotivos; que no quieren saber nada de la política, que votan para no pagar la multa y acuden a las urnas con el hígado reventado: votan por votar.

A estos electorado no se les puedes explicar de un plan de gobierno si viven resentidos, por ello estos gusanos apelan a la manipulación, desacreditación y maleteo de rivales, que influye en el resultado final, casi siempre, sorprendente; porque, como se dice, en este país, “cualquier cosa puede pasar”; y por eso es que, más allá de la acción política, se practica una especie de juego de ruleta donde es posible que, gane el más audaz y atrevido, aunque tenga que recurrir a la trampa.

¿Cómo convencer a ELECTARADOS el 2026, para no caer en lo mismo? Ya lo he manifestado en otros artículos, en todas las elecciones en el Perú, hay periodistas y opinólogos que sufren raras mutaciones en plena campaña electoral: promueven, maquillan, cubren a mediocres y dan con palos a otros, sin interesarles el destino del país: SON TRAIDORES A LA PATRIA. Una vez mas la prensa y ONGs de DDHH alcahuetes harán su papel cómplices ¿Dónde queda la ética, la transparencia en la relación entre la opinión, el dinero y la política, que son los más grandes retos para la democracia? Les interesa un carajo.

«Los votantes a pesar que no renuncian a la democracia están hartos de los políticos sinvergüenzas, corruptos y mentirosos, que no cumplen su papel, por ello el desencanto y la abstención»

Entonces ¿Para las próximas elecciones del 2026 será clave forjar alianzas estratégicas entre partidos de derecha y centro con mira de fortalecer sus posiciones y vencer a la caviarada, morados e izquierda radical? SI. No queda otra, con más de 30 partidos que van a participar todo apunta hacia un panorama político fragmentado, es innegable enfrentarnos con el mismo dilema de optar entre el cáncer y el sida. ¡FUJIMORI VS ANTAURO? DIOS NO LO PERMITA.

¿QUIÉN PUEDE SER? ¿ROQUE BENAVIDES, CARLOS AÑAÑOS o CARLOS NEUHAUS?

Mo aprendemos nada: en el siglo XVI, Nicolás Maquiavelo, autor de El Príncipe, hizo una distinción entre la política y la moral. Los escasos –decía– no se aventuran a contradecir a la opinión de la mayoría. Hoy, en pleno siglo XXI, es casi idéntico a lo dicho por Maquiavelo, pero ya con otras palabras.

La politóloga alemana Elizabeth Noelle-Neuman, autora de la teoría la espiral del silencio, dictaminó que es probable que un individuo se abstenga de dar su opinión sobre un determinado tema en un grupo de personas en el que se sienta minoría, por miedo a la reprensión o el aislamiento. Dicho de otra manera: los votantes estarían siempre inclinados a respaldar las tesis y fórmulas ganadoras.

Email: [email protected]