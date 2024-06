Ucayali: Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya finaliza delimitación de su territorio ancestral

Up Next

Finalmente, dejaron en claro que no existe ninguna disputa territorial con vecinos ni ocupación o usurpación de sus tierras, desmintiendo de esta manera las falsas noticias que vienen circulando en redes sociales coludidas con esas ONGs.

Pucallpa.- La Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya, ubicada en el distrito de Nueva Requena, Pucallpa, anuncia con gran satisfacción la finalización del proceso de demarcación definitiva de su territorio ancestral de 1,544 hectáreas en conjunto con las autoridades nacionales competentes y en cumplimiento de la sentencia 22/2022 de fecha 25 de enero de 2022, expediente No. 0396-2017-PA/TC Ucayali, emitida por el Tribunal Constitucional, máxima corte en Perú.

