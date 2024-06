EL JUEVES DONALD TRUMP DESTRUIRÁ EN DEBATE A JOE BIDEN

By

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su oponente republicano, Donald Trump, se enfrentarán en su primer debate

Ni una palabra más, CNN será la encargada de organizar el primer debate que se transmitirá globalmente el próximo 27 de junio a las 9 p.m. (Miami). ¿Qué esperarías ver entre ambos candidatos? ¿Qué les preguntarías? Este encuentro verbal que durará 90 minutos y contará con dos pausas comerciales. Este será el primer debate entre Biden y Trump durante esta campaña. El próximo será el 10 de septiembre. Aún no se han revelado los temas a discutir, pero se sabe que Jake Tapper y Dana Bash serán los moderadores.

El debate es una buena oportunidad para los ciudadanos norteamericanos para saber que hay en la cabeza de Joe Biden.

La posición de Biden y Trump en el escenario se determinará mediante un sorteo con una moneda. Ambos recibirán un bolígrafo, una libreta y una botella de agua, pero no podrán usar notas pre-escritas ni otros accesorios. Además, los asesores de campaña no pueden comunicarse con ninguno de los dos. En realidad la candidatura de Biden, está bajo la lupa debido a que su hijo, Hunter Biden, fue recientemente hallado culpable de tres cargos federales relacionados con la posesión de armas. Se ha cuestionado en medios y por opositores políticos el estado mental y físico de Biden, quien ha mostrado comportamientos extraños en público. En este contexto, Trump insinuó que su contrincante podría estar consumiendo sustancias ilícitas antes del debate.

Donald Trump: “Recordamos el sufrimiento y la Muerte del único Hijo de Dios y su Gloriosa Resurrección. El Domingo de Pascua proclamamos con alegría: ¡Cristo ha resucitado!”.

Aunque sea un titular de un periódico que pueda parecer irrelevante, la advertencia queda y puede influir en la percepción pública. A menos que esto sea parte de una estrategia de campaña, lo que realmente se debería buscar es la cohesión social.

La ventaja de Donald Trump en seis estados clave:

Hace unos pocos días, las encuestas de Emerson College y The Hill reflejaron una ventaja del expresidente sobre Biden en los estados de Arizona (47 por ciento contra 43 por ciento), Georgia (45 por ciento contra 41 por ciento), Michigan (46 por ciento contra 45 por ciento), Nevada (46 por ciento contra 43 por ciento), Pensilvania (47 por ciento contra 45 por ciento) y Wisconsin (47 por ciento contra 44 por ciento).

Estas encuestas señalan además que la ventaja de Trump en los seis estados mencionados se mantuvo o aumentó en comparación con los informes publicados el mes pasado, antes de la decisión del jurado en el juicio en Nueva York. Lo importante para los votantes norteamericanos es que es que el expresidente estadounidense Donald Trump contó que habló con el famoso luchador ruso Khabib Nurmagomédov y le prometió que acabaría con la guerra en Ucrania si vuelve a la Casa Blanca.

«DETENDRÉ LA GUERRA EN UCRANIA RAPIDAMENTE

ANTES DE LLEGAR AL CARGO».

Si Donald Trump, no es pro guerra, ya lo demostró en su primer gobierno, como por ahí sueltan «que grupos extremistas digan que Trump va a ganar no es una buena señal, porque los extremos nunca son buenos, según varias opiniones». Que este tipo de apoyo podría asociarse con inestabilidad social y polarización política, creando un clima de conflicto y riesgo de disturbios. No se trata solo de que se altere el orden público, sino de la posibilidad de que se tomen medidas extremas en el gobierno. Ya pues, es una exageración estas afirmaciones.

.

Donald Trump y el Partido Republicano libran una dura batalla contra el socialismo «camuflado» de los demócratas de cara a estas elecciones – según el discurso- pone en peligro la soberanía y la seguridad del país.

“Soy el único que se interpone entre el sueño americano y la anarquía, la locura y el caos total, que representa (Joe) Biden. En ninguna época previa, los votantes han enfrentado una oposición más clara entre dos partidos, dos filosofías, dos agendas. Si se le da la oportunidad una vez mas a Biden, será el destructor de la grandeza estadounidense”.

EN ESTE DEBATE TODO VALE, EL QUE PESTAÑEA PIERDE.