El Despelote en Editora Perú Y TVPERU/INRT

APESAR DE MALA GESTIÓN SE ENTORNILLAN EN PUESTOS RENTABLES

Los medios de comunicación cumplen una función importante al fiscalizar el trabajo que realizan los diferentes sectores del estado, nos compromete cada día más a realizar una gestión ordenada en estricto cumplimiento de las normas y la ley.

«Los medios de comunicación del Estado, deben cumplir un rol importante dentro de la sociedad con un periodismo serio, veraz y responsable las mismas que llevan el desarrollo de los pueblos. No para maquillar al Ejecutivo ni Legislativo, menos para colocar amigotes o militantes del partido de turno».

Tiene 2 cargos, y 2 autos con chofer incluido

Pero el Estado se pudre por todos lados, aquí un claro ejemplo: en Editora Perú, el periodista «star» Felix Paz, tiene dos encargos: Director- hace10 años- y Gerente General, tiene 2 autos y chófer a sus disposición a tiempo completo, doble viático, movilidad y gasolina. Y como si fuera poco, miembro del directorio de INRT, cobra dieta. Por eso, Editora Perú, la empresa de todos los peruanos, cada día de mal en peor.

Directorio de Ineptos

Un «Directorio» de Ineptos a la cabeza de Hugo David Aguirre, que no saben el manejo de una empresa periodística. Y para el colmo el Fonefe, a reciclado en el directorio a Carlos Eleodoro Castillo Sanchez, como miembro del directorio. ¿No hay mejores profesionales que Castillo? Su CV, es pasearse por todo el aparato del Estado…

Para reirse «EL PERUANO» tiene un tiraje de 1200 ejemplares

No es para reírse, el diario Oficial El Peruano tiene un tiraje de 1200 ejemplares diarios. La mayoría de periodistas trabajan «control remoto» desde su casa, pero se sigue contratando y también recibiendo colaboradores de noticias. Mientras Segraf -empresa que se creo para prestar servicios de impresión al Estado– tercerariza contratos de servicios:

No hay buena gestión, en todas las áreas hay gente incapaz e inepta, la situación es tan difícil que el FONAFE, a destinado 2 millones para cancelar tiempo de servicios de trabajadores: para esta gente la planta de Andahuaylas no tiene razón de ser. ¿Saben porqué pasa esto? Por nombrar a personas incompetentes en todas la áreas y tener gerentes viajeros que nada bueno traen para mejorar Editora Perú. Denme dos años, y a esta empresa la saco de sus crisis, la hago rentable, tengo el conocimiento y las herramientas suficientes para hacerlo.

A esto ¿Algo nos extraña como se mueve «SHAKIRA» INRT?

Para nada nos debe extrañar como se mueve TVPerú, el Canal de todos los peruanos. Por ejemplo, ¿Qué contraten a Tula Rodríguez para que conduzca el Inti Raymi, sin saber nada de lo que significa? ¿Qué reciba tres pagos de S/.32,608.70 por los servicios de conducción? Por Dios ¿Quién autorizó dicha contratación?, ¿Cómo llega a entrar esa señora?

Si existe favoritismo o fue un proceso conducido ¿Debe ser investigado? Ya que estamos hablando que el dinero para ello viene del erario público.

Habrá que preguntar al presidente del Directorio o al gerente general de IRTP, Carlos Alfredo Castro Gao, cuáles fueron los criterios para contratar a Tula Rodríguez y pagarle dinero de los contribuyentes. Otra, ¿Cuánto gana Santiago Suarez? ¿Christopher Gianotti? Y hay más…

Sonaly Tuesta es la apropiada

Porqué no llamaron Sonaly Tuesta, gran difusora del acervo cultural nacional y ex conductora de TvPerú, o Damaris, María Jesús Rodríguez «La Miski», Saywa, Renata Flores, Araceli Poma, etc. con un mínimo de criterio, pero todo parece que ahora el canal trabaja de manera chicha. Una pena.

«El Inti Raymi o ‘Fiesta del Sol’ es una celebración de tradición incaica en las regiones de los Andes, que se conmemora desde 1944 en la ciudad de Cusco, como reivindicación de la cultura inca además de ser un atractivo turístico. Cada 24 de junio, Cusco se viste de gala con la fiesta del Inti Raymi. Esta fecha se debe a que coincide con el Día del Campesino. Este día es declarado feriado en la Ciudad Imperial, pues junio es considerado el mes más jubiloso en Cusco, no solo por esta celebración sino también por el Corpus Christi».

Esto pasa porque a nadie le interesa como se maneja los dos medios de comunicación del Estado, ni el Ejecutivo, menos el Legislativo, al diablo la preparación, el profesionalismo: todo da lo mismo, si les pagamos a los “congresistas” ignorantes por no saber nada de leyes, ni ciencias políticas y menos la Constitución, lo único que saben hacer es «papelones» imagínense con Tula y etc etc… pero, siempre habrá idiotas que defenderán lo indefendible, se supone que en los «medios de comunicación del Estado», deberían respetar la MERITOCRACIA, pero muchos AYAYEROS y GANAPANES dirán que no necesita título, para estos puestos…

¡¡¡ YA PUES, PAREN LA MANO !!