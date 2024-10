Favorecen a postores en ejecución de obras de canales de riego en el Tallán

By

*Contraloría identificó presunta responsabilidad penal de exfuncionarios municipales

Piura, 14 de octubre de 2024. – La Contraloría General identificó presunta responsabilidad penal de tres exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de El Tallán, quienes participaron como miembros titulares de un comité de selección y favorecieron a postores en dos procedimientos de selección para la ejecución de obras en canales de riego en esta localidad. El monto adjudicado de manera conjunta supera el millón y medio de soles.

De acuerdo con el Informe de Control Específico N° 071-2024-2-0454-SCE, en el procedimiento de adjudicación simplificada para la obra de mejoramiento del servicio de agua en el canal de riego Seminario – San Martín, se evidenció que el comité de selección descalificó a dos postores por errores materiales de naturaleza subsanable, sin haber solicitado previamente la corrección de dichos errores y sin considerar que las ofertas de estos postores eran menores al valor referencial.

Los hechos ocurrieron en el 2020. Los errores materiales se relacionan con la consignación de personal profesional clave no solicitado por las bases y la falta de presentación de compromisos requeridos para cumplir con los requisitos de calificación. No existe evidencia de que el comité haya solicitado la subsanación de estos errores, los cuales no afectaban el contenido de las ofertas presentadas.

La comisión de auditores determinó que, al no permitir la subsanación, la comuna limitó la posibilidad de acceder a una mejor oferta económica, adjudicando el contrato por S/ 935,238.19 (más de S/ 93 mil por encima de las otras ofertas). A pesar de esto, se otorgó la buena pro a un consorcio que presentó la oferta más elevada, contraviniendo las bases y la normativa aplicable, lo que afectó la finalidad de la contratación de maximizar el uso de los recursos públicos.

Canal Matorro La Cruz

En el 2022, el mismo comité de selección no admitió la oferta de un postor que cumplió con presentar los precios unitarios según la estructura establecida en el presupuesto de obra y en el anexo correspondiente. Además, dicha oferta era menor al valor referencial. Este proceso de adjudicación simplificada era para el mejoramiento del servicio de agua para riego del canal Matorro La Cruz, ubicado en el caserío Sinchao.

Finalmente, se adjudicó la buena pro a un único postor por S/ 755,553.12, es decir, más de S/ 75 mil de diferencia con la oferta descalificada.

Como resultado del control posterior, se identificó la presunta responsabilidad penal de tres exfuncionarios. Por esta razón, se ha recomendado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción el inicio de acciones penales contra los involucrados.