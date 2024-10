En Piura el 39.7% de los niños menores de tres años sufre de anemia según la ENDES

Up Next

Con estas intervenciones, que se complementan con las acciones de promoción de la lactancia materna, a través del abordaje a las madres gestantes, las sesiones formativas y la participación en campañas de tamizaje; Save the Children contribuye a combatir la inseguridad alimentaria y los problemas de malnutrición que ponen en riesgo el desarrollo de la niñez más vulnerable.

Prysila Pizarro, Coordinadora Territorial de Save the Children en Piura, destacó que capacitar a los agentes comunitarios genera un efecto positivo multiplicador en las comunidades, ya que a través de ellos y ellas se logra canalizar este conocimiento directamente hacia las familias.

Piura, 14 de octubre de 2024.- Con el objetivo de combatir los altos índices de anemia en la región Piura, Save the Children, en trabajo articulado con la Dirección Regional de Salud (DIRESA), ha capacitado a más de 300 agentes comunitarios de salud en distintos temas que potenciarán su rol para prevenir esta enfermedad.

By