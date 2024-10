Iniciativa minera priorizará gestión social y la solución hídrica en favor de la agricultura

Tras la declaratoria de interés, las empresas interesadas en el proyecto podrán manifestar su expresión de interés ante PROINVERSIÓN dentro del plazo de 90 días calendario. En caso de no existir terceros interesados en la ejecución del proyecto, PROINVERSIÓN procederá – de acuerdo con la norma vigente- con la adjudicación directa del proyecto a favor de la empresa proponente, Compañía de Minas Buenaventura.

Sobre El Algarrobo indicó que es un proyecto subterráneo polimetálico de cobre, zinc y plata, que iniciará con una producción de 5 mil toneladas diarias y posteriormente se incrementará a 15 mil toneladas diarias, sin afectar la agricultura de la zona. El proyecto fue declarado de interés el 28 de septiembre último; se estima una inversión de $759 millones y un monto del proyecto por un total de US$ 2 753 millones.

By