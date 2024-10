Toledo y las mujeres reales en el Perú.

By

Campañas políticas en la ciudad

Toledo y las mujeres reales del Perú.

Jenny Zuniga Mourão

Las mujeres peruanas hace muchos años nos enfrentamos a dos obstáculos, cuando alguna decide participar en política. Existen todavía muros estructurales creados por leyes e instituciones discriminatorias que continúan limitando las opciones que tienen las mujeres para votar o presentarse a elecciones. Las brechas relativas a las capacidades implican que una gran mayoría de mujeres en el Perú tienen menor probabilidad que los hombres de contar con la educación, los contactos y los recursos necesarios para convertirse en líderes eficaces.

Una simple conversación casi de rutina, durante la campaña política del candidato Toledo favorito en las encuestas, me confirmó que quiénes llegan al poder, no han comprendido que para sostenerse en ese poder es muy importante gobernar con todos sin discriminación.

En el Perú las mujeres carecen todavía de representación en el quehacer político y también en los puestos directivos, cargos electos, en la administración pública, el sector privado o el mundo académico. Esta realidad contrasta con su indudable capacidad como líderes y agentes de cambio, y su derecho a participar por igual en la gobernanza democrática.

…”La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer defiende el derecho de las mujeres a participar en la vida pública, mientras que la Plataforma de Acción de Beijing insta a eliminar los obstáculos para la participación igualitaria. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio miden los avances hacia la igualdad de género; uno de los indicadores que utilizan para ello es el porcentaje de mujeres que ocupan escaños parlamentarios”.

Esta información, que es pública y es muy importante, si me lees en este momento, y eres mujer debes revisar estos enlaces, respecto a vuestra participación como actoras del cambio en nuestro amado país, en donde ya el poder legítimo de las mujeres se ganan cada día, con acciones contundentes.

Recuerdo claramente, que difícil fue para Toledo escoger a las candidatas para la lista al Congreso del partido Perú Posible. Ocurre en el fondo que Toledo es machista, a veces creía que las mujeres éramos menos inteligentes que los hombres, que muchas no piensan, y que muy pocas son inteligentes.

En plena faena de la campaña y la conformación de la lista, la prensa muy curiosa, requería que el candidato que Toledo les diera los primeros nombres de las mujeres que integrarían en la lista de su partido, ya que, durante la campaña, pocas veces se había visto a las futuras candidatas participando en la organización de los mítines, menos aun habría permitido que alguna de ellas lanzara un mensaje proselitista muy cerca de él.

Lógicamente trate de explicarle que tenía que elegir algunos nombres de damas que integraba su partido, y entre ellas elegir algunas para que sean candidatas al Congreso.

Le recordé además que los medios de comunicación tenían mucha curiosidad, querían saber que mujeres llevaría al poder el candidato favorito en las encuestas. Toledo me respondió:

…” Jenny, ¿Cuáles mujeres”

Le respondí:

…” Para la lista al parlamento, o ¿es que usted no piensa incluirlas?” Las mujeres

Respondió

…” No lo he pensado todavía”.

En ese momento tomó papel y lápiz, y esbozó algunos nombres. Minutos después me preguntó:

-…” Aparte de mi mujer Eliane y tú ¿Qué otras mujeres más piensan en Perú Posible?

Me quede sorprendida, lo que decía no significaba un halago para mí, sabía que no había muchas, pero si existían algunas que por ejemplo eran ingenieras, abogadas, asistentas sociales, comunicadoras, es más lo habían acompañado a todos los mítines, es que ¿acaso eran invisibles?

Le recordé además que debía informar y convocar al partido esta necesidad de convocar a las mujeres. Se supone que el partido las convoca y ellas postulan, le indiqué que sería lo más lógico.

Toledo casi enfadado me dijo:

-…” ¿Qué partido? Este es mi partido, me ha costado 25 mil dólares. Aquí el único que manda soy yo”.

No pude creer lo que escuchaba, pensé que, si él estaba tomando de esta forma el partido al que representaba, seguramente, más tarde sería testigo de más sorpresas como estas incongruentes viviendo en democracia.

Finalmente logró escribir el nombre de unas cinco o seis, entre ellas Doris Sánchez, Cecilia Tait, Rosy Guzmán, Carolina Baquerizo, Delia Pobis, Armandina Aguirre, entre otras.

En estas elecciones los partidos políticos permitieron que algunas mujeres fueran visibles. Esto ya era un logro en la política de nuestro país. Así que las mujeres empezaron a transparentar su liderazgo.

Era necesario elegir a la vocera del partido, me dijo que le diera algún nombre y le propuse a Cecilia Tait, me respondió:

-…” Jamás le pongas un micrófono a Cecilia Tait, ella no sabe hablar”.

Entendí el mensaje, era suficiente. Insistí para que indicara quién sería la vocera del partido. ¿Qué haremos cuando la prensa pregunte por su vocera del partido? Me respondió:

…” Pásame a mí a los periodistas”.

Preocupante a veces con sus respuestas. El siempre había tomado solo las decisiones de su partido, sin consultarle a nadie. El hacía y deshacía, y utilizaba a su CEN sólo para demostrar a las cámaras de la tv que sí existía.

En los inicios del partido, les exigía a los militantes que conformaban el CEN que elaboraran por ejemplo el Plan de Gobierno, y otras veces los utilizaba para manipular a algún militante a través de este Comité con poco éxito.

Me pregunté muchas veces, ¿Por qué razón Toledo me había advertido que su partido le costó 25,000 dólares? Recuerdo que el doctor Alberto Nieves en el 2011 no habría mentido, cuando nos relató en la oficina de una congresista, cuando le entregaron 25,000 dólares para “inscribir” el partido de la Chacana. Nieves lo había confirmado finalmente.

Ahora tenía seguro que, con la conformación de la lista de su partido al Congreso, Toledo haría lo que le diera la gana con su partido. Creo que no estaba de acuerdo con incluir a las damas del partido para la lista al congreso. Las mujeres casi no contaban para él en la organización del partido, por eso no las incluía en las actividades proselitistas que se organizaban en Lima y a nivel nacional.

En todo caso únicamente aceptaba opiniones de su mujer, su hija Chantal y algunas veces, también las mías.Por supuesto, que no era muy fácil convencerlo, era muy difícil, como él mismo decía, él se reconocía como el más terco del mundo.

A veces, se dejaba guiar por cualquiera que fuera a venderle una idea descabellada. Nosotros aprendimos a bajarlo al llano, nuevamente, nos costaba muchas veces hasta media mañana convencerlo que debía ser humanista en sus discursos.

Era un excelente receptor de información, nunca dejó de escuchar a quiénes tenían algo que decirle. Tenía como hobbies escuchar a todos, pero por compartimiento, disfrutaba de atar y desatar nudos con la información, adquirida según sus conveniencias. En la mayoría de los casos su desatino provocaba que los dirigentes discutieran, lo cual siempre le importaba muy poco. Siempre decía su clásica frase “Yo conozco a mis pescados”.

Recuerdo, que, en una oportunidad, la prensa lo quiso entrevistar por el tema del Día Mundial de la mujer. Toledo había ensayado una propuesta que podría lanzar en su discurso a favor de la mujer, al informarme sobre esta propuesta, que se trataba de llevar a las mujeres a la universidad, sin saber que muchas en el Perú profundo no han acabado la primaria, por las deficiencias en la educación del país y otras por convertirse en madres.

Le hice saber que no coincidía con la realidad de la mujer peruana, pero sí, seguramente para las mujeres de los EE. UU. Así que, para proponerle otra idea, antes le pregunté qué opinión tenía él sobre la mujer peruana, y si realmente nos conocía; me dijo, que no conocía esta realidad o en todo caso no la tenía actualizada.

Lógicamente Toledo no tenía que saberlo todo, pero sí me sorprendía el hecho que quisiera convertirse, en el presidente de todos los peruanos, sin conocernos. Vivir en los EE. UU, por más de 20 años consecutivos, sin duda, no le ayudaba a reconocer y actualizarse sobre la idiosincrasia de los peruanos.

Empezó a reconocer el verdadero Perú profundo, a través de las entrevistas realizadas por línea telefónica a las cabinas de las distintas radios a nivel nacional.

Cuando conversaba con los comunicadores de estas emisoras tan nobles y amables, generalmente las entrevistas con estas radios tenían una duración de 60 minutos y otras que tenían una duración hasta de un par de horas, era extraordinario.

La generosidad de los periodistas de las radios a nivel nacional fue el motor para que Toledo pueda subir en las encuestas. Al inicio de la campaña no contábamos con dinero, así que la radio nos acercó a todos los peruanos sin ninguna discriminación.

La campaña en realidad no permite conocer a todos los peruanos, lógicamente es casi imposible, sobre todo porque los candidatos llegan a las ciudades, sólo algunos van a los distritos y llegan específicamente a tal o cual inauguración.

Finalmente, todos los candidatos saben poco de la realidad de cada departamento del Perú, de sus necesidades, de sus sueños, de sus mujeres, de sus niños, y de sus esperanzas, tal vez por esta razón tan importante es que siempre terminan defraudándonos.

En el caso de Toledo la coyuntura lo arrasó a las elecciones sin dejarlo conocer y actualizarse sobre nuestro país y su gente.

Preparábamos un resumen, como ayuda memoria sobre cada departamento del Perú, antes de cada viaje, también adjuntamos a esta información algunos datos sobre las necesidades de cada departamento y los problemas que eran conocidos en la capital.

De esta forma Toledo inicio sus primeros viajes al interior del país, fue invitado por todos los medios de comunicación en provincia, como debe hacerse con todos los candidatos, sin discriminar a otros.

Toledo gracias a las radios en provincia, logró posesionarse en los primeros tres meses de su campaña, para la sorpresa de sus rivales políticos. Empezó a arrasar en las radios haciendo titulares en la prensa. Consiguió al fin la soñada sinergia con los medios de comunicación del Perú profundo, empezó a cambiar el discurso para la mujer, entonces muchas mujeres empezaron a tener curiosidad, lo fueron conociendo poco a poco y empezaron a admirarlo, y apoyar sus propuestas.

Se convirtió curiosamente en el candidato de las mujeres, casi imposible de creerlo, porque Toledo no contaba con una imagen capaz de atraer al voto femenino, por muy bien parecido, pero lo logró; con un abultado voto femenino, ganó las elecciones presidenciales en el 2021 en segunda vuelta.