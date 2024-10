By

Campañas políticas en la ciudad

¡Que nunca se acabe tu capacidad de indignarte!

Por Jenny Zuniga Mourão

Cerca de la marcha de los cuatro suyos, Toledo extrajo debajo de la manga esta frase que gritaba a toda voz en todos los mítines a nivel nacional:

“Que nunca se acabe tu capacidad de indignarte” Lógicamente de creerla como cierta, sentíamos orgullo de trabajar a su lado, para acabar con el gobierno dictador como había empezado a llamar al gobierno de Fujimori.

Las horas avanzaban a velocidad y nos consumía el trabajo. La marcha de los cuatro suyos ya estaba por concretarse y esa frase golpeaba en nuestros cerebros y fortalecía la emoción en nuestros corazones, al menos de sólo pensar que luchábamos por una causa justa.

Profesor y no economista

Como se nos hizo creer desde un comienzo y por lo que accedí a trabajar con este profesor y no economista, lógicamente nos íbamos dando cuenta que desde la marcha de los cuatro suyos algo estaba cambiando ferozmente, habían llegado operadores y Sánchez fue apartada de la organización de la marcha de los cuatro suyos, para que se encargue Carlos Bruce que se autodenominó el verdadero organizador de esta marcha.

Que nunca se acabe nuestra capacidad de indignarnos, que ningún peruano se rinda, ante las injusticias y las mentiras que profesan algunos de nuestros políticos, los que están en campaña y los que como sea llegan a la política, ninguno se salva, por lograr su ambicioso objetivo de llegar al poder.

En la carrera por arribar, nos atropellaran a todos, y algunos ingenuos servirán, como adiestraos, para ir hacia donde ellos digan.

Pacto bajo la mesa

Muchas veces, algunos políticos nos hacen creer que están peleándose con los que dejan el poder, y, sin embargo, con el tiempo, descubrimos que, en forma privada, tranzan entre ellos, un vil pacto bajo la mesa, para combatirse frente a las cámaras de televisión, para la pantomima a fin de tenernos controlados.

Por eso para hacernos creer en el Perú que la democracia existe, y se practica, porque hay más de 35 partidos político que quieren llegar el poder, pero no se dan cuenta que son las mismas semillas de los otros partidos, divididos y subdivididos, según las conveniencias electorales, semillas de partidos, o partidos pitufeados, que los crea el Maquiavelo de turno, el súper genio de estas elecciones, y porque no decirlo, el ídolo de barro que hasta hoy nos está gobernando como quiere, y hace pensar que sus propios hijos en el poder hacen mal su trabajo y nos insta a realizar campaña para derrocar a sus propios hijos del poder.

Seguidores ciegos

Hay muchos seguidores ciegos que serán leales a lo que los políticos de turno les digan, aunque los traicionen, aunque sepan que éste es el país de Caín y Abel, de unos contra otros, de la política que parece, tantas veces, un show de unos mediocres payasos contra otros mediocres payasos.

Una política de muchos políticos que, llegando al poder, sólo se dedican a diseñar mensajes para los Homos Videns, lo increíble es que logran su objetivo y nos engañan cientos de veces otra vez, en todas las campañas políticas de nuestro país, en todos los tiempos, ninguna campaña deja de estar infectada por estos bichos de las campañas políticas.

La dignidad de toda la sociedad es lo que está en juego, frente a sus triquiñuelas para retornar al poder, y seguir viviendo con el dinero de todos los peruanos, especialmente, en el Poder Ejecutivo. Ni qué decir del Poder Legislativo, en donde habría que construirles sus habitaciones y sus propios nichos a “algunos padres de la plata”, que desean perpetuarse allí, sin tener vergüenza de estar cambiado el rumbo de la historia, al no darle cabida a nuevos líderes, a nuevos jóvenes profesionales, capaces de guiar con mejores intenciones el destino de nuestro país.

La libertad de indignarnos es más importante que el poder, o que el interés de los políticos por hacernos creer que, en estas elecciones, son ellos los que nuevamente nos salvarán de la incapacidad del presidente que se va.

En el Perú todos los partidos políticos han contribuido, a que Toledo haga un gobierno incapaz de sacar a nuestros compatriotas adelante, nadie niega que al menos con Velarde pudo mantenernos nivelados económicamente, pero esto no es suficiente en un país tercermundista. ¡No señor!,

El interior del país y el silencio complice

Aquí hubo falta de honestidad e incapacidad para reconquistar los pueblos especialmente en el interior del Perú, que después del terrorismo ya no pudieron levantar cabeza, para seguir manteniendo su hogar y su misma comunidad, los fueron a buscar para lograr más votos, pero no para darles el impulso para su desarrollo.

Estamos indignados, seguimos indignados, porque los políticos de turno y los que duermen de nuestro país, los mismos de siempre, como en las olimpiadas mundiales, con las mismas camisetas, con las mismas argollas, con los mismos autogoles y penales.

Siguen permitiendo con su silencio cómplice, en muchas oportunidades, que la corrupción siga campeando en nuestro país, y siga gobernando gente que no es capaz de solidarizarse con el hambre del pueblo, y que como manifestación de su indiferencia, se coloquen los sueldos más altos no sólo en sus curules. sino que permiten que pase lo mismo en muchas instituciones del Estado. ¿Nos preguntamos hoy después de casi 26 años por qué?

¿Cómo no vamos a seguir indignados si durante la campaña del 2006 Víctor Polay se promocionaba para las siguientes elecciones, Paniagua y su Congreso sacaron a los terroristas de las cárceles, porque no vimos las audiencias por tv? ¿Quiénes eran estos peruanos sindicados como terroristas? ¿quiénes eran por qué no conocimos sus casos, no comprendemos este hecho, hay alguien que lo pueda explicar?

Seguimos indignados, porque tenemos congresistas que no tienen sangre en la cara y se llevan en varias navidades más de 120,000 soles como por ejemplo en la navidad del 2005 y ustedes ya saben cómo se inyectaron muchos miles más. Lamentablemente esto tiene mucha importancia cuando el pueblo aún sigue sufriendo por temas de hambre y salud de sus pequeños hijos, en sus ancianos padres, se les hace imposible preparar sus alimentos cada día.

Los accidentes en las carreteras continúan, casi siempre se dan en empresas de bus sin garantía, al parecer el mismo chofer realiza viajes seguidos, dicen que se queda dormido y el saldo de su imprudencia es a veces de 20 muertos, que no le importan a nadie.

Ley para nuevos senadores

Estamos indignados porque la nueva ley para reactivar el senado en el país, otra vez los cadáveres políticos, han tomado vida y amenazan con volver para retomar ambiciones políticas, y esto no puede ser, salvo algunas excepciones de políticos que aportaron al país sin lugar a dudas, pocos, pero los hay también. Sólo basta prender la tv para ver cómo vuelven a la prensa concentrada para demostrar que aún quieren retornar a la política.

Nos corresponde a tomar nota de quienes intentan volver y analizar esas candidaturas y que canales les están dado palestra a quiénes no deberían tener otra oportunidad más.

Vamos a hacer memoria para recordar su trayectoria política y no votaremos por ellos si no se lo merecen, especialmente a esos excongresistas que no deben postular al senado.

La campaña política ya empezó hace un año, sin duda tímidamente han salido a promocionarse, los viejos y los nuevos candidatos en la prensa, los más jóvenes hacen sus pininos en la prensa alternativa, y para tales efectos, hoy hay cientos de programas de señal de tv abierta y cerrada para promocionar a los calichines de la política.

Pero todos los peruanos de bien tienen que saber, que, así como algunos políticos tienen la fortaleza y la sangre para volver, los peruanos también tenemos la capacidad para mejorar nuestro voto en las próximas elecciones, en las urnas.

Esta vez la magia de la televisión concentrada y/o manipuladora ya no les funciona como en el 2000, así que los Homos Videns están madurando, porque ya han pagado las consecuencias de muchos gobiernos impuestos por la tv, ya no creen en las encuestadoras, esta vez el pueblo es mas rational, ya conocen la responsabilidad de su voto en democracia, y saben que es importante también registrar el conteo de estos.

¡Que nunca se acabe tu capacidad de indignarte!