Retroexcavadora que adquirió municipalidad de Marcavelica en 2024 duró menos de tres meses

Llama la atención la forma tan irresponsable de los regidores cuya función es fiscalizar y denunciar cuando se atente contra los bienes municipales. Cosa que ellos no han hecho y menos comunicar a la población para que se transparente la información.

Cabe mencionar que en esa oportunidad en que presentó públicamente la maquinaria y anunciaban la adquisición, la nota explicaba lo dicho por el alcalde distrital Sr. Enoc Ojeda Ruiz «Estas maquinarias son una herramienta fundamental para atender las necesidades de nuestra población y mejorar la calidad de vida en Marcavelica. Estamos trabajando arduamente para continuar fortaleciendo la infraestructura vial y promover el bienestar de todos los vecinos de Marcavelica y sus centros poblados”. Lamentablemente, el discurso no se ajusta a la realidad, pues la retroexcavadora no está en uso.

