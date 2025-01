Hallan deficiencias en obra de mejoramiento de carretera que une Sullana con Miguel Checa

Llama poderosamente la atención que existan deficiencias en esta millonaria obra; considerando que el Gerente de la Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna que es la unidad ejecutora; Ing. Jorge Irazabal Alamo no se halla percatado de estas deficiencias siendo él Ing. civil, quien además permanentemente sale a los medios radiales a informar que él realiza visitas inopinadas a las obras.

El contrato para la ejecución de los trabajos se firmó el 18 de julio de 2024, con un plazo de 540 días calendario. No obstante, los retrasos y las deficiencias detectadas generan incertidumbre respecto a la posibilidad de culminar la obra dentro del plazo.

Durante una inspección de campo, los auditores detectaron lo siguiente: fisuras y cangrejeras (vacíos en el concreto) en la losa de la vereda, así como incumplimiento en las especificaciones técnicas y plano del expediente técnico relacionado con la ubicación de las barras de acero en juntas transversales de la losa de concreto del pavimento rígido. Asimismo, se verificó que algunas partidas que debían estar concluidas no fueron ejecutadas.

Según el informe de Hito de Control N° 191-2024-OCI/5349-SCC, el avance de la obra acumulado es inferior al 80% de lo programado, lo que compromete su culminación en los plazos establecidos y podría derivar en incumplimientos contractuales que afecten la disponibilidad oportuna para la población beneficiaria. Además, se constató que el contratista no había presentado el cronograma acelerado de los trabajos.

